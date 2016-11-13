ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan yurda girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde Ã¶nemli yurt iÃ§i olaylar ve gÃ¼nlÃ¼k faaliyetlere iliÅŸkin bilgilere yer verildi.
Buna gÃ¶re, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak, bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla Irak'tan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶rist, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 30 kilogram alÃ¼minyum tozu, 10 kilogram RDX patlayÄ±cÄ± ve 6 elektrikli fÃ¼nyeyle yakalandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda 12 kilogram amonyum nitrat, 3 Kanas keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ve 90 fiÅŸeÄŸi, bir ton gÄ±da maddesi ve Ã§ok miktarda muhtelif malzeme ele geÃ§irildi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki operasyonda da 250 kilogram amonyum nitrat, 5 tÃ¼p, 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi ve Ã§ok miktarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, Nazimiye ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda tespit edilen 4 sÄ±ÄŸÄ±nakta da 2 ton amonyum nitrat, bin 300 metre elektrik kablosu, bir bÃ¼yÃ¼k jeneratÃ¶r ve 180 litre benzin bulundu.
Ã–te yandan, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hudut birliklerince, Suriye'den Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 961 kiÅŸi yakalanÄ±rken, mÃ¼dahale sonucunda 3 cep telefonu ve muhtelif yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
TÃ¼rkiye'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan 63 kiÅŸi yakalandÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumundan, uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortaklÄ±ÄŸa iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
KKTC'de ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in LefkoÅŸa'da 5-9 Nisan'da oylarÄ±nÄ± kullanabilecek
5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak
MuÅŸ'ta PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
BahÃ§elievler ve Esenler'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ÅŸafak vaktinde dÃ¼zenlenen operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rk zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen gÄ±da fuarÄ± IFE London 2017'de tanÄ±tÄ±ldÄ±
Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esinde, tek parÃ§a katran aÄŸacÄ±ndan yapÄ±lan 600 yÄ±llÄ±k SarÄ±hacÄ±lar Camisi'nde en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Mehmed ReÅŸad'Ä±n 1917'de hediye ettiÄŸi sancak gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan askerlerden biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼