13:27, 24 Mart 2017 Cuma

ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±





ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan yurda girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde Ã¶nemli yurt iÃ§i olaylar ve gÃ¼nlÃ¼k faaliyetlere iliÅŸkin bilgilere yer verildi. Buna gÃ¶re, ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak, bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla Irak'tan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶rist, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 30 kilogram alÃ¼minyum tozu, 10 kilogram RDX patlayÄ±cÄ± ve 6 elektrikli fÃ¼nyeyle yakalandÄ±. Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki operasyonda 12 kilogram amonyum nitrat, 3 Kanas keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ve 90 fiÅŸeÄŸi, bir ton gÄ±da maddesi ve Ã§ok miktarda muhtelif malzeme ele geÃ§irildi. Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esindeki operasyonda da 250 kilogram amonyum nitrat, 5 tÃ¼p, 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi ve Ã§ok miktarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man, Nazimiye ilÃ§esindeki arazi aramasÄ±nda tespit edilen 4 sÄ±ÄŸÄ±nakta da 2 ton amonyum nitrat, bin 300 metre elektrik kablosu, bir bÃ¼yÃ¼k jeneratÃ¶r ve 180 litre benzin bulundu. Ã–te yandan, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hudut birliklerince, Suriye'den Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 961 kiÅŸi yakalanÄ±rken, mÃ¼dahale sonucunda 3 cep telefonu ve muhtelif yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. TÃ¼rkiye'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan 63 kiÅŸi yakalandÄ±.

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