Japonya'dan GÃ¼ney Kore'ye tatbikat protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tokyo yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore'nin Japon Denizi'nde, Japonya ve Kore YarÄ±madasÄ± arasÄ±ndaki bÃ¶lgede bulunan tartÄ±ÅŸmalÄ± Liancourt AdalarÄ± Ã§evresinde yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± askeri tatbikatÄ± protesto etti.
Kyodo haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fumio KiÅŸida, Tokyo yÃ¶netiminin GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼nde olup Japonya'nÄ±n hak iddia ettiÄŸi adalar Ã§evresinde planladÄ±ÄŸÄ± tatbikatla ilgili Seul yÃ¶netimini yazÄ±lÄ± notayla protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KiÅŸida, konuyla ilgili basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, tatbikatÄ±n, adalarÄ±n egemenliÄŸine dair Tokyo'nun resmi tavrÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan "kabul edilemez" olduÄŸunu vurgularken, Seul yÃ¶netiminin bu konudaki kararÄ±nÄ± "Ã¼zÃ¼cÃ¼" olarak niteledi.
Korelilerin Dokdo veya Tokto, JaponlarÄ±n ise TakeÅŸima olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± adalar, iki Ã¼lke arasÄ±nda egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ±na konu oluyor. Japonya, GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼ altÄ±nda bulunan ada grubunda 11 yÄ±ldÄ±r hak iddia ediyor.
SÃ¶z konusu adalar, daha Ã¶nce de iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliklerin yaÅŸanmasÄ±na sebep olmuÅŸtu. Seul yÃ¶netimi, Japonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2015'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "beyaz belge"de, GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki Dokdo adalarÄ±nÄ±n "Japon topraklarÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸu" ÅŸeklinde bir ifade yer almasÄ±na tepki gÃ¶stermiÅŸti.
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