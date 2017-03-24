14:29, 24 Mart 2017 Cuma

HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek artÄ±k serbest





MÄ±sÄ±r'Ä±n hapisteki devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in altÄ± yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da 2011 yÄ±lÄ±ndaki protesto gÃ¶sterileri sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericilerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutulan eski Devlet BaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in altÄ± yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'ye konuÅŸan MÃ¼barek'in avukatÄ± Ferid El Deeb, AFP'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada MÃ¼barek'in hapis cezasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ geÃ§irdiÄŸi askeri hastaneden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. MÃ¼barek, 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Kahire'deki protesto gÃ¶sterileri sÄ±rasÄ±nda yÃ¼zlerce kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden ilk yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada suÃ§lu bulunmuÅŸ, ancak daha sonra YÃ¼ksek Mahkeme bu kararÄ± bozmuÅŸtu. Daha sonra yeniden yargÄ±lanan MÃ¼barek'in suÃ§suz olduÄŸu belirtilerek hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmiÅŸ ve karara itiraz yolunun kapalÄ± olduÄŸu belirtilmiÅŸti. MÄ±sÄ±r'da MÃ¼barek yÃ¶netimine karÅŸÄ± patlak veren protestolarÄ±n ardÄ±ndan MÃ¼barek Åžubat 2011'de gÃ¶revinden el Ã§ektirilmiÅŸti. Daha sora tutuklanan ve hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 88 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼barek, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle Kahire'deki bir askeri hastanede tutuluyordu. HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek, gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± emri verdiÄŸi suÃ§lamasÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giyerek mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ancak bu karar temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.