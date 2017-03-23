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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:54, 24 Mart 2017 Cuma
Avrupa
14:37, 24 Mart 2017 Cuma

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Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Foto: ArÅŸiv

Ä°ngiliz polisi Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸu ana kadar 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Londra'dakiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± dokuza ulaÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley, olay yerine sadece birkaÃ§ yÃ¼z metre uzaklÄ±kta bulunan Scotland Yard merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda saldÄ±rganÄ±n evinin bulunduÄŸu BatÄ± Midlands ile Kuzey BatÄ± bÃ¶lgelerinde "iki Ã¶nemli gÃ¶zaltÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Rowley, daha Ã¶nceden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir kadÄ±nÄ±n kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hali hazÄ±rda 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

Rowley, BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde adreslere yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 16 adrese yÃ¶nelik operasyonlarda birÃ§ok dÃ¶kÃ¼man ve cihaza incelenmek Ã¼zere el konulduÄŸunu aktardÄ±.

TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley olaya tanÄ±klÄ±k eden yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸinin de polisle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini ve olayla ilgili yÃ¼zlerce fotoÄŸrafÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SALDIRGAN FARKLI Ä°SÄ°MLER KULLANMIÅž

Ä°ngiliz yetkili, olayÄ±n failinin doÄŸumunda aldÄ±ÄŸÄ± adÄ±n "Adrian Russell Ajao" olduÄŸunu, ve "Adrian Elms" ve "Khalid Masood" da dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± isimle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Polis, saldÄ±rganÄ± tanÄ±yanlara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±da, emniyetin soruÅŸturmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan polisle iletiÅŸime geÃ§meleri talebinde bulundu.

Rowley, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan ve dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirilen 75 yaÅŸÄ±ndaki kurbanÄ±n da Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± Lesli Rhodes olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Rowley, 31'i hastanede olmak Ã¼zere olayda toplamda 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Rowley ayrÄ±ca kamunun gÃ¼venliÄŸi ve kamuya gÃ¼ven saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Londra'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerindeki silahlÄ± polis sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



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