Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Londra'dakiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± dokuza ulaÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley, olay yerine sadece birkaÃ§ yÃ¼z metre uzaklÄ±kta bulunan Scotland Yard merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda saldÄ±rganÄ±n evinin bulunduÄŸu BatÄ± Midlands ile Kuzey BatÄ± bÃ¶lgelerinde "iki Ã¶nemli gÃ¶zaltÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.
Rowley, daha Ã¶nceden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir kadÄ±nÄ±n kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hali hazÄ±rda 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.
Rowley, BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde adreslere yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 16 adrese yÃ¶nelik operasyonlarda birÃ§ok dÃ¶kÃ¼man ve cihaza incelenmek Ã¼zere el konulduÄŸunu aktardÄ±.
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley olaya tanÄ±klÄ±k eden yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸinin de polisle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini ve olayla ilgili yÃ¼zlerce fotoÄŸrafÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°ngiliz yetkili, olayÄ±n failinin doÄŸumunda aldÄ±ÄŸÄ± adÄ±n "Adrian Russell Ajao" olduÄŸunu, ve "Adrian Elms" ve "Khalid Masood" da dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± isimle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Polis, saldÄ±rganÄ± tanÄ±yanlara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±da, emniyetin soruÅŸturmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan polisle iletiÅŸime geÃ§meleri talebinde bulundu.
Rowley, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan ve dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirilen 75 yaÅŸÄ±ndaki kurbanÄ±n da Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± Lesli Rhodes olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Rowley, 31'i hastanede olmak Ã¼zere olayda toplamda 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Rowley ayrÄ±ca kamunun gÃ¼venliÄŸi ve kamuya gÃ¼ven saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Londra'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerindeki silahlÄ± polis sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistinli hukukÃ§u Surani, "UCM, uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmeli"
DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor
Fetih ile Cund eÅŸ-Åžam gruplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda biri kadÄ±n 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kahire'deki akademide eÄŸitim alan engelli mÃ¼zisyenler, orkestra ÅŸefini gÃ¶rmemelerine raÄŸmen ahenk iÃ§inde sanatlarÄ±nÄ± icra ediyor
Ä°HH, Somali'de kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler ve acil yardÄ±ma duyulan ihtiyacÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±
WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nÄ±n iPhone cihazlara geri dÃ¶nÃ¼lemez bir ÅŸekilde sÄ±zmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine dair belgeler yayÄ±mladÄ±
Irak'ta Åžii lider Mukteda es-Sadr, Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lse dahi yandaÅŸlarÄ±ndan Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± gÃ¶sterilere devam etmelerini istedi
Ä°ngiliz polisi Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸu ana kadar 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n hapisteki devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in altÄ± yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Tokyo yÃ¶netiminin GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼nde olup Japonya'nÄ±n hak iddia ettiÄŸi adalar Ã§evresinde planladÄ±ÄŸÄ± tatbikatla ilgili Seul yÃ¶netimini yazÄ±lÄ± notayla protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi
Avrupa BirliÄŸi'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeleri kendi aralarÄ±nda daha fazla yakÄ±nlaÅŸacaklarÄ± bir "Ã§ok vitesli Avrupa" modelinden yana