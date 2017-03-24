Irak'ta Sadr yanlÄ±larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Irak'ta reform talep edenÂ SadrÂ yanlÄ±larÄ±, baÅŸkentÂ BaÄŸdat'Ä±n merkezindekiÂ Tahrir MeydanÄ±'nda hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Åžii lider Sadr, binlerce yandaÅŸÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã–ldÃ¼rÃ¼lsem bile reform devrimini bÄ±kmadan sÄ±kÄ±lmadan devam ettirin. GÃ¶sterilerin sonuna kadar barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n." dedi.
Reform Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan bu gÃ¶steriler nedeniyle Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sadr, "Irak halkÄ±nÄ±n, YeÅŸil BÃ¶lge'ye giriÅŸi onlarÄ±n (yolsuzluk yapanlarÄ±n) sonunun baÅŸlangÄ±cÄ±ydÄ±. Bunu tekrar yapmaya gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var." ifadelerini kullandÄ±.
GÃ¶steriler devam ettikÃ§e yolsuzluk yapan siyasetÃ§ilerin gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸini sÃ¶yleyen Sadr, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"GÃ¶sterileri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z an bunlar sizi celladÄ±n eli altÄ±ndaki mahpus gibi boyun eÄŸdirmeye zorlayacak. Biz, Allah'tan baÅŸka kimsenin Ã¶nÃ¼nde eÄŸilmeyiz. Bunlar, mezhepÃ§i Ã§atÄ±ÅŸma ortamÄ± yaratmaya tÃ¼m gÃ¼Ã§leriyle devam edecek. Sizi bu konuda uyarÄ±yorum. Mal, nÃ¼fuz ve silahla sizi aldatmasÄ±nlar. Vatan size emanettir. Oyunuzu Irak'Ä± bugÃ¼n aÃ§lÄ±k ve terÃ¶re teslim edenlere deÄŸil, yolsuzluk ve mezhepÃ§ilikten uzak olanlara verin."
Mukteda es-Sadr, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki dÃ¶neminde bu gÃ¶reve getirilen YÃ¼ksek SeÃ§im KomiserliÄŸi Ã¼yelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi talebini de tekrarladÄ±. Bunun gerÃ§ekleÅŸmemesi halinde seÃ§imleri boykot edeceklerini aktaran Sadr, "EÄŸer Ã¶lÃ¼rsem de bu konuda seÃ§im halkÄ±n olacak." dedi.
Sadr, konuÅŸmasÄ±nda ordunun desteklenmesi gerektiÄŸine de vurgu yaparak, "KurtarÄ±lan bÃ¶lgeleri yabancÄ± gÃ¼Ã§ler deÄŸil, ordunun kontrol etmesi lazÄ±m. Orduya elimizden gelen desteÄŸi sunabiliriz. Vakti gelince bu konuda ittifaka varÄ±lÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
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