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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:54, 24 Mart 2017 Cuma
Amerika
14:47, 24 Mart 2017 Cuma

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Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nÄ±n iPhone cihazlara geri dÃ¶nÃ¼lemez bir ÅŸekilde sÄ±zmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine dair belgeler yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Wikileaks'in dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± belgelerde, ABD hÃ¼kÃ¼metine Ã§alÄ±ÅŸan bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n iPhoneÂ cihazlara sÄ±zÄ±p, bu cihazlarÄ±n daimi iOS yazÄ±lÄ±mÄ±na "yerleÅŸik" kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m yÃ¼klemiÅŸ olabileceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

CÄ°HAZI FABRÄ°KA AYARLARINA GERÄ° DÃ–NDÃœRMEKTE Ã‡Ã–ZÃœM DEÄžÄ°L

Ä°ddialarÄ±n doÄŸru olmasÄ± durumunda cihazÄ±na yazÄ±lÄ±m yÃ¼klenen bir iPhone kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n, telefonundaki tÃ¼m verileri silip iÅŸletim sistemini yeniden yÃ¼klemek iÃ§in cihazÄ±nÄ± "fabrika ayarlarÄ±na" geri dÃ¶ndÃ¼rse bile sÃ¶z konusu kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mdan kurtulmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmuyor.

Belgelerde "NightSkies" olarak geÃ§en programÄ±n geÃ§miÅŸi, iPhone cihazlarÄ±n ilk kez piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2008 yÄ±lÄ±na dayandÄ±rÄ±lÄ±yor.

ProgramÄ±n "1.2" iOS sÃ¼rÃ¼mÃ¼ne sÄ±zÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renÂ Wikileaks, programÄ±n hala kullanÄ±mda olup olmadÄ±ÄŸÄ± ya da yeni nesil cihazlara sÄ±zÄ±p sÄ±zmadÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Bu aradaÂ WikiLeaksÂ belgelerinde, Ã¶zellikle Apple marka cihazlarÄ± hedef alan baÅŸka korsan vakalarÄ±na da yer verildi.

"Sonic Screwdriver" adlÄ± programÄ±n 2012'de Apple dizÃ¼stÃ¼ ve masaÃ¼stÃ¼ bilgisayarlara aÄŸ kablosu adaptÃ¶rleriyle girdiÄŸi ifade edildi.

Belgelerde adÄ± geÃ§en diÄŸer programlardan Triton ve Der Starke'nin 2013'te bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan uzaktan ya da doÄŸrudan bilgisayarlara yÃ¼klenmiÅŸ olabileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlarÄ±n bilgisayar kullanÄ±cÄ±larÄ±na fark ettirmedenÂ CIA'ya kolayca dosya aktarÄ±mÄ± yapabildiÄŸi iddia edildi.

Wikileaks, kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± programlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na sevkiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±ndaÂ CIAÂ tarafÄ±ndan alÄ±konulan cihazlara yÃ¼klenmiÅŸ olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

APPLE CÄ°HAZLARDAKÄ° SÄ°STEM AÃ‡IÄžI SORUNUNUN FARKINDA

Apple, elektronik posta yoluyla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada cihazlardaki sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ± sorununun farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°lk belirlemelerimize gÃ¶re, iddia edilen iPhone sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ±, sadece iPhone 3G model cihazlarÄ± etkilemiÅŸ ve bu aÃ§Ä±k 2009'da iPhone 3GS modeli piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zeltilmiÅŸtir. AyrÄ±ca incelemelerimiz, 2013'ten sonra piyasaya sÃ¼rÃ¼len tÃ¼m Mac cihazlarda sistem aÃ§Ä±ÄŸÄ± sorunun dÃ¼zeltildiÄŸini gÃ¶steriyor." ifadelerine yer verildi.

CIA ise henÃ¼z konuya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.



Ä°lgili Konular CIA iPhone WikiLeaks
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