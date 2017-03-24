14:58, 24 Mart 2017 Cuma

KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±,Â Somaliâ€™ye yaptÄ±klarÄ± ziyaretin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler ve acil yardÄ±ma duyulan ihtiyacÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°HH Genel Sekreteri Yavuz Dede, bÃ¶lgeyi etkisi altÄ±na alan kÄ±tlÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n 250 bin insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸunu, milyonlarca insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, 7 aydan bu yana yaÄŸmur yaÄŸmayan Somali'nin yeni bir kÄ±tlÄ±k ve kuraklÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu kaydetti.

100 BÄ°N Ã‡OCUK AÃ‡LIK SINIRININ ALTINDA

Dede, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KuraklÄ±k ve kÄ±tlÄ±k ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. 10 milyon nÃ¼fusu olan Somaliâ€™de 2-4 milyon insan iÃ§ gÃ¶Ã§e mecbur kalmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k 100 bin Ã§ocuk aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. KuraklÄ±ÄŸÄ±n etkisiyle su kuyularÄ± kurumuÅŸ durumda. Bununla beraber arazideki yeÅŸil bitkiler de kuruyor dolayÄ±sÄ±yla hayvanlar da Ã¶lÃ¼yor. Su yok. GÄ±da ihtiyacÄ± Ã¼st seviyeye Ã§Ä±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± giderek artÄ±yor. Kolera salgÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼mlere neden oluyor. Hastaneler yetersiz. SaÄŸlÄ±k memuru ve hemÅŸireler insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor."

VakÄ±f olarak uzun yÄ±llardÄ±r bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine deÄŸinen Dede, Ã¼lkede aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele etmek iÃ§in kurduklarÄ± tarÄ±m fakÃ¼ltesinin hizmete devam ettiÄŸini ancak acil bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±sa vadede gÄ±da maddelerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu kaydetti.

4 YAÅžINDAKÄ° Ã‡OCUKLAR 3,5 KÄ°LOYA KADAR DÃœÅžTÃœ

Ä°HH DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan AynacÄ± da MogadiÅŸu ile Baidoa da Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunduklarÄ±nÄ±, Baidoaâ€™nÄ±n kuraklÄ±ÄŸÄ±n en fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri olduÄŸunu belirterek, "Devlet hastanesini ziyaretimizde 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n 3,5 kiloya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini, artÄ±k yÃ¼rÃ¼yemediklerini adeta birer kemik yÄ±ÄŸÄ±nÄ± haline geldiklerini gÃ¶rdÃ¼k. YaralÄ± Ã§ocuklarÄ±n feryadÄ± hepimizi etkiledi. 60 yatak kapasiteli hastane dolmuÅŸ, taÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. Halkla konuÅŸtuk, suyun olmamasÄ±ndan dolayÄ± kolera baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok enfeksiyonel hastalÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. Hastanelere ulaÅŸamadan Ã¶len insanlar var." diye konuÅŸtu.

Ä°HH YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi HÃ¼seyin OruÃ§ ise "TÃ¼rkiye denilince insanlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor. 2011â€™de nasÄ±l gidildi yanlarÄ±nda durulduysa bugÃ¼n de insanlÄ±k kurumasÄ±n diye yardÄ±ma koÅŸmamÄ±z lazÄ±m." dedi.