KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±,Â Somaliâ€™ye yaptÄ±klarÄ± ziyaretin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler ve acil yardÄ±ma duyulan ihtiyacÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.
Ä°HH Genel Sekreteri Yavuz Dede, bÃ¶lgeyi etkisi altÄ±na alan kÄ±tlÄ±k ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n 250 bin insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸunu, milyonlarca insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, 7 aydan bu yana yaÄŸmur yaÄŸmayan Somali'nin yeni bir kÄ±tlÄ±k ve kuraklÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu kaydetti.
Dede, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KuraklÄ±k ve kÄ±tlÄ±k ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. 10 milyon nÃ¼fusu olan Somaliâ€™de 2-4 milyon insan iÃ§ gÃ¶Ã§e mecbur kalmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k 100 bin Ã§ocuk aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. KuraklÄ±ÄŸÄ±n etkisiyle su kuyularÄ± kurumuÅŸ durumda. Bununla beraber arazideki yeÅŸil bitkiler de kuruyor dolayÄ±sÄ±yla hayvanlar da Ã¶lÃ¼yor. Su yok. GÄ±da ihtiyacÄ± Ã¼st seviyeye Ã§Ä±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± giderek artÄ±yor. Kolera salgÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼mlere neden oluyor. Hastaneler yetersiz. SaÄŸlÄ±k memuru ve hemÅŸireler insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor."
VakÄ±f olarak uzun yÄ±llardÄ±r bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine deÄŸinen Dede, Ã¼lkede aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele etmek iÃ§in kurduklarÄ± tarÄ±m fakÃ¼ltesinin hizmete devam ettiÄŸini ancak acil bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±sa vadede gÄ±da maddelerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n elzem olduÄŸunu kaydetti.
Ä°HH DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan AynacÄ± da MogadiÅŸu ile Baidoa da Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunduklarÄ±nÄ±, Baidoaâ€™nÄ±n kuraklÄ±ÄŸÄ±n en fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri olduÄŸunu belirterek, "Devlet hastanesini ziyaretimizde 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n 3,5 kiloya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini, artÄ±k yÃ¼rÃ¼yemediklerini adeta birer kemik yÄ±ÄŸÄ±nÄ± haline geldiklerini gÃ¶rdÃ¼k. YaralÄ± Ã§ocuklarÄ±n feryadÄ± hepimizi etkiledi. 60 yatak kapasiteli hastane dolmuÅŸ, taÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. Halkla konuÅŸtuk, suyun olmamasÄ±ndan dolayÄ± kolera baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok enfeksiyonel hastalÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. Hastanelere ulaÅŸamadan Ã¶len insanlar var." diye konuÅŸtu.
Ä°HH YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi HÃ¼seyin OruÃ§ ise "TÃ¼rkiye denilince insanlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor. 2011â€™de nasÄ±l gidildi yanlarÄ±nda durulduysa bugÃ¼n de insanlÄ±k kurumasÄ±n diye yardÄ±ma koÅŸmamÄ±z lazÄ±m." dedi.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistinli hukukÃ§u Surani, "UCM, uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmeli"
DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor
Fetih ile Cund eÅŸ-Åžam gruplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda biri kadÄ±n 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kahire'deki akademide eÄŸitim alan engelli mÃ¼zisyenler, orkestra ÅŸefini gÃ¶rmemelerine raÄŸmen ahenk iÃ§inde sanatlarÄ±nÄ± icra ediyor
Ä°HH, Somali'de kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler ve acil yardÄ±ma duyulan ihtiyacÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±
WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nÄ±n iPhone cihazlara geri dÃ¶nÃ¼lemez bir ÅŸekilde sÄ±zmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine dair belgeler yayÄ±mladÄ±
Irak'ta Åžii lider Mukteda es-Sadr, Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lse dahi yandaÅŸlarÄ±ndan Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± gÃ¶sterilere devam etmelerini istedi
Ä°ngiliz polisi Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸu ana kadar 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n hapisteki devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in altÄ± yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Tokyo yÃ¶netiminin GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼nde olup Japonya'nÄ±n hak iddia ettiÄŸi adalar Ã§evresinde planladÄ±ÄŸÄ± tatbikatla ilgili Seul yÃ¶netimini yazÄ±lÄ± notayla protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi
Avrupa BirliÄŸi'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeleri kendi aralarÄ±nda daha fazla yakÄ±nlaÅŸacaklarÄ± bir "Ã§ok vitesli Avrupa" modelinden yana