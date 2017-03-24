14:59, 24 Mart 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r'da gÃ¶rme engelliler orkestrasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da mÃ¼zik eÄŸitimi alan gÃ¶rme engellilerden oluÅŸan grup, diÄŸer orkestralardan farklÄ± olarak Ã§aldÄ±klarÄ± eseri maestro Ã§ubuÄŸuyla deÄŸil kulaklarÄ±yla takip ediyor.

Kahire'de 1954 yÄ±lÄ±nda kurulan Emel ve Nur VakfÄ±, engellilere her alanda destek olmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. VakÄ±f bÃ¼nyesindeki mÃ¼zik akademisinde eÄŸitim alan gÃ¶rme engellilerin oluÅŸturduÄŸu orkestra, her yÄ±l yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok konser veriyor.

OrkestranÄ±n halihazÄ±rda 43 Ã¼yesi var. YaÅŸlarÄ± 15 ile 45 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen topluluk Ã¼yelerinin hepsi kadÄ±n.

GÃ¶rme engellilere yÃ¶nelik Braille alfabesi ile kabartma yazÄ±lardan nota eÄŸitimi alan grup, keman, viyola, Ã§ello, klarnet ve def gibi mÃ¼zik aletlerini, ritme kulak kesilerek bÃ¼yÃ¼k bir uyum iÃ§inde Ã§alÄ±yor.

ZORLU Ã‡ALIÅžMA SÃœRECÄ°

Orkestra ÅŸefi Muhammed Said BaÅŸa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼ziÄŸin gÃ¶rme engelliler iÃ§in baÅŸlÄ±ca hobilerden biri olduÄŸunu, ancak bir orkestrada gÃ¶rev almanÄ±n Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma gerektirdiÄŸini sÃ¶yledi. BaÅŸa bu sÃ¼reci ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Orkestra Ã¼yelerinin her biri, ilgisine ve maharetine gÃ¶re bir enstrÃ¼man seÃ§iyor. Ã–nce hepsiyle ayrÄ± ayrÄ± ilgileniyoruz. Ã‡aldÄ±klarÄ± enstrÃ¼manÄ± iyice Ã¶ÄŸretiyoruz. Sonra aynÄ± aleti Ã§alanlarla grup dersleri yapÄ±yoruz. Son olarak farklÄ± enstrÃ¼manlarÄ± Ã§alanlarÄ± bir araya getirerek provalar yapÄ±yoruz."

BaÅŸa, grubun, bu zorlu sÃ¼recin ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± konserlerde orkestra ÅŸefini gÃ¶rmeden ahenk iÃ§inde sanatlarÄ±nÄ± icra ederek baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± dahil birÃ§ok yerde konserlere devam ettiklerini aktaran BaÅŸa, "Bunlardan en meÅŸhuru DÃ¼nya MÃ¼zik GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle 21 Haziran 2009'da ve 2015'te Fransa'da verdiÄŸimiz konserler oldu. 2015'teki konsere iki FransÄ±z bakan ile MÄ±sÄ±r'Ä±n Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±." dedi.

GÃ¶rme engelliler orkestrasÄ± ÅŸefi BaÅŸa, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na basÄ±ndan ve hÃ¼kÃ¼metten daha fazla ilgi beklediklerini kaydetti.

"KENDÄ°MÄ° KEMANIN SESÄ°NE VERDÄ°M"

Orkestrada keman Ã§alan Åžeyma Yahya (33) ise mÃ¼ziÄŸe ilgisinin kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha ilkokul sÄ±ralarÄ±ndayken akademinin sÄ±navlarÄ±na girdiÄŸini anlattÄ±.

Yahya, "SÄ±navlarÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mda Ã§ok mutlu oldum, Ã§Ã¼nkÃ¼ hayalimi gerÃ§ekleÅŸtirme imkanÄ± buldum. KemanÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra okul hayatÄ±m boyunca akademinin Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerinde kurulan orkestralarda yer aldÄ±m." dedi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki konserlere de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yahya, "Ä°lk olarak ortaokul Ã¶ÄŸrencisiyken Kanada'ya gittim. Grubun en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesiydim. BaÅŸta hata yapacaÄŸÄ±m diye Ã§ok gergindim. Ama sonra kendimi kemanÄ±n sesine verdim ve baÅŸarÄ±lÄ± oldum." diye konuÅŸtu.

OrkestranÄ±n Almanya, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Avustralya, Hindistan gibi Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerde konserler verdiÄŸini dile getiren Yahya, "GÃ¶rme engelliler orkestrasÄ±, her gittiÄŸi Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topluyor. Engelli mÃ¼zisyenler MÄ±sÄ±r'Ä±n adÄ±nÄ± birÃ§ok Ã¼lkede duyurdu." ifadelerini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r MÃ¼zisyenler SendikasÄ±'na seslenen Yahya, gÃ¶rme engelliler orkestrasÄ±nÄ±n da sendikaya kabul edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "MÄ±sÄ±r devlet radyosunda Emel ve Nur Grubunun orkestrasÄ±ndan parÃ§alar duymayÄ± hayal ediyorum." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.