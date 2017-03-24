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16:54, 24 Mart 2017 Cuma
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15:07, 24 Mart 2017 Cuma

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THY'den 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
THY'den 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD ve Ä°ngiltere'nin cep telefonu dÄ±ÅŸÄ±nda elektronik cihazlarÄ±n uÃ§ak kabininde taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklamasÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlamasÄ±na saatler kala THY'den konuyla ilgili bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'ndan, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlarda yolcularÄ±n cep telefonu veya akÄ±llÄ± telefondan daha bÃ¼yÃ¼k elektronik cihazlarÄ± kullanÄ±mÄ±na dair bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.Â 

TÃ¼rk Hava YollarÄ±Â (THY) BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yolcularÄ±n uÃ§ak iÃ§inde sunulan "Wi-Fi" ile cep telefonlarÄ±ndan internet hizmetine ulaÅŸabilecekleri belirtildi.

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Ä°lgili Konular elektronik cihaz yasaÄŸÄ± THY
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