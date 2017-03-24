15:19, 24 Mart 2017 Cuma

LÃ¼bnan'daki Filistin mÃ¼lteci kampÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 2 Ã¶lÃ¼





Fetih ile Cund eÅŸ-Åžam gruplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda biri kadÄ±n 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan'daki Ayn el-Hilve MÃ¼lteci KampÄ±'nda Filistinli gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 3'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. LÃ¼bnan resmi haber ajansÄ± NNA'da yer alan habere gÃ¶re, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Sayda ÅŸehrinde bulunan kampta, Fetih ile Cund eÅŸ-Åžam gruplarÄ± arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. AÄŸÄ±r makinalÄ± silahlar ve roketatarlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada biri kadÄ±n 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YaralÄ±larÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kampta, diÄŸer gruplarÄ±n mÃ¼dahalesiyle Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sona erdiÄŸi ancak gerginliÄŸin hala devam ettiÄŸi ifade edildi. GÃ¼venliÄŸini Filistinli gruplarÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ise LÃ¼bnan ordusunun kampa giden yollarda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. LÃ¼bnan'da resmi rakamlara gÃ¶re 450 bin civarÄ±nda Filistinli mÃ¼lteci yaÅŸÄ±yor. MÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¼lke geneline daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ, altyapÄ± ve sosyal imkanlarÄ±n Ã§ok kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸu 12 kampta yaÅŸÄ±yor. LÃ¼bnan'da yaklaÅŸÄ±k 100 bin civarÄ±nda Filistinli mÃ¼ltecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ayn el-Hilve MÃ¼lteci KampÄ±'nda, Filistinli gruplar arasÄ±nda zaman zaman silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kÄ±yor.

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