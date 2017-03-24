15:22, 24 Mart 2017 Cuma

Herakles lahdi TÃ¼rkiye'ye iade ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ±Â Nabi AvcÄ±, Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar ile BakanlÄ±kta yaptÄ±ÄŸÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Balkanlardaki kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n ihyasÄ± konusunda verimli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± aktaran AvcÄ±, ziyareti iÃ§in ve TÃ¼rkiye'deki referandum sÃ¼reciyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirme ve katkÄ±larÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

PERGE ANTÄ°K KENTÄ°'NDE YAPILAN KAZILARDA BULUNMUÅžTU

Herakles Lahdi'nin Ä°sviÃ§re'nin Cenevre gÃ¼mrÃ¼ÄŸÃ¼nde ele geÃ§irildiÄŸini anÄ±msatan AvcÄ±, lahdin TÃ¼rkiye'de bulunan Perge Antik Kenti kÃ¶kenli ve HerkÃ¼l'le ilgili olduÄŸunu belirtti.

Milattan Ã¶nce 2'nci yÃ¼zyÄ±l, Roma dÃ¶nemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre geniÅŸliÄŸinde olduÄŸu bilgisini veren AvcÄ±, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"2010 senesinde Cenevre serbest limanÄ±nda, Ä°sviÃ§reli yetkililer tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulmuÅŸtu. Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kapsamlÄ± bir mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Herakles Lahdi'nin Antalya'nÄ±n Aksu ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolÃ¼nde, 1960'lÄ± yÄ±llarda meydana gelen kaÃ§ak kazÄ±larda bulunduÄŸuna ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Ã¶nemli delillere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi. Bu karar 2 MayÄ±s 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafÄ±ndan onaylandÄ±. Daha sonra Ä°sviÃ§re Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da itiraz giriÅŸimlerimiz sonucunda geri Ã§ekildi ve bÃ¶ylece itirazÄ±n geri Ã§ekilmesiyle birlikte iade kararÄ± da kesinleÅŸmiÅŸ oldu. DolayÄ±sÄ±yla lahit en kÄ±sa zamanda TÃ¼rkiye'ye iade edilmiÅŸ olacak. Bu yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eserlerimizin iadesi bakÄ±mÄ±nda Ã¶nemli bir aÅŸamaya iÅŸaret ediyor."