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Ankara'da 'ByLock'Ã§u 3 eski polise tutuklama
Ankara'da 'ByLock'Ã§u 3 eski polise tutuklama

Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polisin itiraflarÄ± doÄŸrultusunda aralarÄ±nda eski polislerin ve Ã¶rgÃ¼t "abi"lerinin de olduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

ZanlÄ±lardan biri soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade verdikten sonra salÄ±verildi. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 3'Ã¼ tutuklanÄ±rken 3'Ã¼ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Firari iki kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Tutuklanan zanlÄ±larÄ±n FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼te mali destek saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 



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