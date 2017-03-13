Ankara'da 'ByLock'Ã§u 3 eski polise tutuklama

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polisin itiraflarÄ± doÄŸrultusunda aralarÄ±nda eski polislerin ve Ã¶rgÃ¼t "abi"lerinin de olduÄŸu 9 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
ZanlÄ±lardan biri soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade verdikten sonra salÄ±verildi. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 3'Ã¼ tutuklanÄ±rken 3'Ã¼ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Firari iki kiÅŸinin ise arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Tutuklanan zanlÄ±larÄ±n FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼te mali destek saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumundan, uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortaklÄ±ÄŸa iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
KKTC'de ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in LefkoÅŸa'da 5-9 Nisan'da oylarÄ±nÄ± kullanabilecek
5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak
MuÅŸ'ta PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
BahÃ§elievler ve Esenler'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ÅŸafak vaktinde dÃ¼zenlenen operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rk zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen gÄ±da fuarÄ± IFE London 2017'de tanÄ±tÄ±ldÄ±
Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esinde, tek parÃ§a katran aÄŸacÄ±ndan yapÄ±lan 600 yÄ±llÄ±k SarÄ±hacÄ±lar Camisi'nde en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Mehmed ReÅŸad'Ä±n 1917'de hediye ettiÄŸi sancak gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan askerlerden biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼