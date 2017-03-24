15:27, 24 Mart 2017 Cuma

KuÅŸadasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼lteci botu battÄ±: 11 Ã¶lÃ¼





KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunan adalarÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± taÅŸÄ±yan lastik botun batmasÄ± sonucuÂ 11 kaÃ§ak boÄŸuldu,Â 8 kaÃ§ak kurtarÄ±ldÄ±.Â Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 13.57'de Davutlar aÃ§Ä±klarÄ±nda lastik botun battÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye 2 sahil gÃ¼venlik helikopteri ve 3 sahil gÃ¼venlik botu gÃ¶nderildi. Arama kurtarma faaliyeti neticesinde 11 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 8 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±. KurtarÄ±lanlarÄ±n botta 22 kiÅŸi olduklarÄ± bilgisini vermeleri Ã¼zerine kayÄ±p olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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