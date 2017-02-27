DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:54, 24 Mart 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
15:36, 24 Mart 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
DEAÅž'tan kaÃ§an Suriyeliler rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefinde
DEAÅž'tan kaÃ§an Suriyeliler rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefinde
Foto. ArÅŸiv

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyelilerin, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi olduÄŸu belirtildi.

Halep'e baÄŸlÄ± Bab ilÃ§esinin DEAÅž tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesinden sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk ederek Ä°dlib'e sÄ±ÄŸÄ±nan Sayih ailesi de maruz kaldÄ±klarÄ± trajediyle bu durumu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Ortopedi cerrahÄ± Dr. Mahmud Sayih, eÅŸi ve 7 Ã§ocuÄŸunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 22 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan rejim saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaralÄ± olarak kurtulan tek tanÄ±ÄŸÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ anlarÄ± anlatan doktor Sayih, "Allah'tan geldik ve O'na geri dÃ¶neceÄŸiz." diyor.

Halep iline baÄŸlÄ± Bab ilÃ§esi DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeyken buradan kaÃ§Ä±p muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib kentine yerleÅŸtiÄŸini anlatan Sayih, BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerinin 15 Mart'ta 5 katlÄ± bir binayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da tÃ¼m ailesini kaybetti.

REJÄ°M GÃœÃ‡LERÄ°NÄ°N HAVA SALDIRISINDA AÄ°LESÄ°NDEN 22 KÄ°ÅžÄ°YÄ° KAYBETTÄ°Â 

Doktor Sayih, Ä°dlib'in El-Kusur Mahallesi'ne rejim gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yÄ±kÄ±lan 5 katlÄ± binanÄ±n enkazÄ±ndan yaralÄ± olarak kurtuldu ancak saldÄ±rÄ±da eÅŸi, 7 Ã§ocuÄŸu ile abisi ve onun ailesinin de bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ailesiyle sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede hasta ve yaralÄ±larÄ± tedavi ettiÄŸini hatÄ±rlatan Sayih, ailesiyle geÃ§irdiÄŸi son geceyi ÅŸu ifadelerle anlattÄ±:

"Hep birlikte yatsÄ± namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±k. Birlikte Kur'an-Ä± Kerim okuduk ve sabah namazÄ±na hep birlikte uyanmak Ã¼zere herkes odalarÄ±na Ã§ekildi. Ben biraz daha Kur'an okumak iÃ§in uyanÄ±k kaldÄ±m. Gece saat 2 buÃ§ukta binamÄ±z bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da bina yerle bir oldu, 2 saat sonra sivil savunma ekipleri beni enkazÄ±n altÄ±ndan kurtardÄ±."

SaldÄ±rÄ± sonucu vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinde oluÅŸan kÄ±rÄ±klarÄ±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden doktor Sayih, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n ve karÄ±mÄ±n enkaz altÄ±nda can verirken attÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar kulaÄŸÄ±mdan hiÃ§ gitmiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Hedef alÄ±nan binada sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Sayih, Ã¶lenlerin Ã§oÄŸunun kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar olduÄŸunu, binada sadece 3 yetiÅŸkin sivil erkek bulunduÄŸunu ifade etti.

"BU Ã‡OCUKLAR MI TERÃ–RÄ°ST!"

Doktor Sayih, Ã¶len Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cep telefonunda bulunan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶stererek, "Bu Ã§ocuklar mÄ± terÃ¶rist!" ÅŸeklinde tepkisini dile getirdi.

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla elindeki Kuran-Ä± Kerim'e sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lan acÄ±lÄ± baba, duygularÄ±nÄ± "Allah'tan geldik ve O'na geri dÃ¶neceÄŸiz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu acÄ± Ä°slam Ã¼mmetinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ±n sadece bir parÃ§asÄ±. Myanmar, Somali, Irak ve Yemen'deki MÃ¼slÃ¼manlar sÃ¼rekli saldÄ±rÄ± altÄ±nda." sÃ¶zleriyle ifade etti.

"AÄ°LEM BURADA KALIP BU HALKIN KADERÄ°NÄ° YAÅžAMAYI TERCÄ°H ETTÄ°"

Sayih, "SaldÄ±rÄ±da 50 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabeyim Muhammed Sayih ve ailesi de Ã¶ldÃ¼. YeÄŸenlerimin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ de 20 gÃ¼nlÃ¼k daha adÄ± konmamÄ±ÅŸ bir bebekti." dedi.

Aile bireylerinin hayatÄ±na mal olan saldÄ±rÄ±lar Ã¶ncesinde Esed rejiminin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sayih, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Maddi durumumuz iyiydi, aileme kaÃ§ defa yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmamÄ±z yÃ¶nÃ¼nde imalarda bulundum ama ailem burada kalÄ±p bu halkÄ±n kaderini yaÅŸamayÄ± tercih etti, teklifimi kabul etmediler."

SaldÄ±rÄ±da eÅŸi ve yaÅŸlarÄ± 2 ile 12 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen yedi Ã§ocuÄŸunu kaybeden Suriyeli doktor, ailesinin cesetlerini bir gÃ¼n sonra enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartabildiÄŸini, cenazeleri de gÃ¶mÃ¼lmek Ã¼zere Bab'a gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.

BaÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± kurumlarÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, Suriye'de yaÅŸananlara sessiz kaldÄ±klarÄ± iÃ§in suÃ§lu olduklarÄ±nÄ± vurgulayan doktor Sayih, sÃ¶zlerini "Bizler sivillere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸan uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k, medya, hukuk ve yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndan sivillerin bulunduÄŸu bu bÃ¶lgelerin vurulmasÄ±na karÅŸÄ± tepki bekliyorduk." diyerek tamamladÄ±.



Ä°lgili Konular el bab rejim esed Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale
Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
quot UCM gÃ¼venilirliÄŸini ispatlamalÄ± quot
"UCM gÃ¼venilirliÄŸini ispatlamalÄ±"

Filistinli hukukÃ§u Surani, "UCM, uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmeli"
DEAÅž'tan kaÃ§an Suriyeliler rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefinde
DEAÅž'tan kaÃ§an Suriyeliler rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefinde

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor
LÃ¼bnan'daki Filistin mÃ¼lteci kampÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma 2 Ã¶lÃ¼
LÃ¼bnan'daki Filistin mÃ¼lteci kampÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma: 2 Ã¶lÃ¼

Fetih ile Cund eÅŸ-Åžam gruplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda biri kadÄ±n 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
MÄ±sÄ±r'da gÃ¶rme engelliler orkestrasÄ±
MÄ±sÄ±r'da gÃ¶rme engelliler orkestrasÄ±

Kahire'deki akademide eÄŸitim alan engelli mÃ¼zisyenler, orkestra ÅŸefini gÃ¶rmemelerine raÄŸmen ahenk iÃ§inde sanatlarÄ±nÄ± icra ediyor
KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°HH, Somali'de kuraklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler ve acil yardÄ±ma duyulan ihtiyacÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nÄ±n iPhone cihazlara geri dÃ¶nÃ¼lemez bir ÅŸekilde sÄ±zmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine dair belgeler yayÄ±mladÄ±
Irak'ta Sadr yanlÄ±larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Irak'ta Sadr yanlÄ±larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Irak'ta Åžii lider Mukteda es-Sadr, Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lse dahi yandaÅŸlarÄ±ndan Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± gÃ¶sterilere devam etmelerini istedi
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°ngiliz polisi Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin olarak ÅŸu ana kadar 9 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lke genelinde operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek artÄ±k serbest
HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek artÄ±k serbest

MÄ±sÄ±r'Ä±n hapisteki devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in altÄ± yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Japonya'dan GÃ¼ney Kore'ye tatbikat protestosu
Japonya'dan GÃ¼ney Kore'ye tatbikat protestosu

Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Tokyo yÃ¶netiminin GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼nde olup Japonya'nÄ±n hak iddia ettiÄŸi adalar Ã§evresinde planladÄ±ÄŸÄ± tatbikatla ilgili Seul yÃ¶netimini yazÄ±lÄ± notayla protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bulgaristan'dan TÃ¼rk gazetecilere engel
Bulgaristan'dan TÃ¼rk gazetecilere engel

Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Tayland'da MÃ¼slÃ¼man olmayanlar da 'Helal'i tercih ediyor
Tayland'da MÃ¼slÃ¼man olmayanlar da 'Helal'i tercih ediyor

Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel
Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel

MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli temizlik Ã¼rÃ¼nlerine soruÅŸturma
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli temizlik Ã¼rÃ¼nlerine soruÅŸturma

Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi
BÃ¼yÃ¼kler'den quot Ã§ok vitesli quot AB modeli baskÄ±sÄ±
'BÃ¼yÃ¼kler'den "Ã§ok vitesli" AB modeli baskÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸi'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeleri kendi aralarÄ±nda daha fazla yakÄ±nlaÅŸacaklarÄ± bir "Ã§ok vitesli Avrupa" modelinden yana

Haberler

ABD'den 'Bab' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Bab' aÃ§Ä±klamasÄ±

DEAÅž'tan kurtulan Bab'a dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ± | FOTO
DEAÅž'tan kurtulan Bab'a dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ± FOTO

Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor | FOTO
Bab'da mayÄ±nlar ve bomba dÃ¼zenekleri temizleniyor FOTO

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan El Bab aÃ§Ä±klamasÄ±

TSK: El Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±
TSK El Bab'Ä±n tÃ¼m mahallelerinde kontrol saÄŸlandÄ±

DEAÅž tuzaÄŸÄ± iki askerimizi ÅŸehit etti
DEAÅž tuzaÄŸÄ± iki askerimizi ÅŸehit etti

El-Bab'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 60 Ã¶lÃ¼
El-Bab'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± 60 Ã¶lÃ¼

Milli Savunma BakanÄ±'ndan "El Bab" aÃ§Ä±klamasÄ±
Milli Savunma BakanÄ±'ndan quot El Bab quot aÃ§Ä±klamasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 