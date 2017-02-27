15:36, 24 Mart 2017 Cuma

DEAÅž'tan kaÃ§an Suriyeliler rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n zulmÃ¼nden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyelilerin, burada da Esed rejiminin acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi olduÄŸu belirtildi.

Halep'e baÄŸlÄ± Bab ilÃ§esinin DEAÅž tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesinden sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk ederek Ä°dlib'e sÄ±ÄŸÄ±nan Sayih ailesi de maruz kaldÄ±klarÄ± trajediyle bu durumu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Ortopedi cerrahÄ± Dr. Mahmud Sayih, eÅŸi ve 7 Ã§ocuÄŸunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 22 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan rejim saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaralÄ± olarak kurtulan tek tanÄ±ÄŸÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ anlarÄ± anlatan doktor Sayih, "Allah'tan geldik ve O'na geri dÃ¶neceÄŸiz." diyor.

Halep iline baÄŸlÄ± Bab ilÃ§esi DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeyken buradan kaÃ§Ä±p muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib kentine yerleÅŸtiÄŸini anlatan Sayih, BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§lerinin 15 Mart'ta 5 katlÄ± bir binayÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da tÃ¼m ailesini kaybetti.

REJÄ°M GÃœÃ‡LERÄ°NÄ°N HAVA SALDIRISINDA AÄ°LESÄ°NDEN 22 KÄ°ÅžÄ°YÄ° KAYBETTÄ°Â

Doktor Sayih, Ä°dlib'in El-Kusur Mahallesi'ne rejim gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yÄ±kÄ±lan 5 katlÄ± binanÄ±n enkazÄ±ndan yaralÄ± olarak kurtuldu ancak saldÄ±rÄ±da eÅŸi, 7 Ã§ocuÄŸu ile abisi ve onun ailesinin de bulunduÄŸu 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ailesiyle sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgede hasta ve yaralÄ±larÄ± tedavi ettiÄŸini hatÄ±rlatan Sayih, ailesiyle geÃ§irdiÄŸi son geceyi ÅŸu ifadelerle anlattÄ±:

"Hep birlikte yatsÄ± namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±k. Birlikte Kur'an-Ä± Kerim okuduk ve sabah namazÄ±na hep birlikte uyanmak Ã¼zere herkes odalarÄ±na Ã§ekildi. Ben biraz daha Kur'an okumak iÃ§in uyanÄ±k kaldÄ±m. Gece saat 2 buÃ§ukta binamÄ±z bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±. SaldÄ±rÄ±da bina yerle bir oldu, 2 saat sonra sivil savunma ekipleri beni enkazÄ±n altÄ±ndan kurtardÄ±."

SaldÄ±rÄ± sonucu vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinde oluÅŸan kÄ±rÄ±klarÄ±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden doktor Sayih, "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n ve karÄ±mÄ±n enkaz altÄ±nda can verirken attÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar kulaÄŸÄ±mdan hiÃ§ gitmiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Hedef alÄ±nan binada sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Sayih, Ã¶lenlerin Ã§oÄŸunun kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar olduÄŸunu, binada sadece 3 yetiÅŸkin sivil erkek bulunduÄŸunu ifade etti.

"BU Ã‡OCUKLAR MI TERÃ–RÄ°ST!"

Doktor Sayih, Ã¶len Ã§ocuklarÄ±nÄ±n cep telefonunda bulunan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶stererek, "Bu Ã§ocuklar mÄ± terÃ¶rist!" ÅŸeklinde tepkisini dile getirdi.

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla elindeki Kuran-Ä± Kerim'e sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lan acÄ±lÄ± baba, duygularÄ±nÄ± "Allah'tan geldik ve O'na geri dÃ¶neceÄŸiz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu acÄ± Ä°slam Ã¼mmetinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ±n sadece bir parÃ§asÄ±. Myanmar, Somali, Irak ve Yemen'deki MÃ¼slÃ¼manlar sÃ¼rekli saldÄ±rÄ± altÄ±nda." sÃ¶zleriyle ifade etti.

"AÄ°LEM BURADA KALIP BU HALKIN KADERÄ°NÄ° YAÅžAMAYI TERCÄ°H ETTÄ°"

Sayih, "SaldÄ±rÄ±da 50 yaÅŸÄ±ndaki aÄŸabeyim Muhammed Sayih ve ailesi de Ã¶ldÃ¼. YeÄŸenlerimin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ de 20 gÃ¼nlÃ¼k daha adÄ± konmamÄ±ÅŸ bir bebekti." dedi.

Aile bireylerinin hayatÄ±na mal olan saldÄ±rÄ±lar Ã¶ncesinde Esed rejiminin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sayih, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Maddi durumumuz iyiydi, aileme kaÃ§ defa yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmamÄ±z yÃ¶nÃ¼nde imalarda bulundum ama ailem burada kalÄ±p bu halkÄ±n kaderini yaÅŸamayÄ± tercih etti, teklifimi kabul etmediler."

SaldÄ±rÄ±da eÅŸi ve yaÅŸlarÄ± 2 ile 12 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen yedi Ã§ocuÄŸunu kaybeden Suriyeli doktor, ailesinin cesetlerini bir gÃ¼n sonra enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartabildiÄŸini, cenazeleri de gÃ¶mÃ¼lmek Ã¼zere Bab'a gÃ¶nderdiÄŸini belirtti.

BaÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± kurumlarÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, Suriye'de yaÅŸananlara sessiz kaldÄ±klarÄ± iÃ§in suÃ§lu olduklarÄ±nÄ± vurgulayan doktor Sayih, sÃ¶zlerini "Bizler sivillere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸan uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k, medya, hukuk ve yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndan sivillerin bulunduÄŸu bu bÃ¶lgelerin vurulmasÄ±na karÅŸÄ± tepki bekliyorduk." diyerek tamamladÄ±.