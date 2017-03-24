DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistinli hukukÃ§u Raci es-Surani, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nin (UCM), uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmesi gerektiÄŸini belirtti.
Surani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UCM'nin Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini soruÅŸturmasÄ± konusunda kendisine yapÄ±lan siyasi baskÄ±larÄ±n Ã¼stesinden gelebileceÄŸini ifade etti. Surani, "UCM BaÅŸsavcÄ±sÄ± Fatou Bensouda gÃ¼venilir biri. YapÄ±lan baskÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda dik duracaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz." dedi.
UCM'nin, aÃ§Ä±lan davalarda Ä°srail'in hukuki olarak suÃ§lu bulunmasÄ± iÃ§in yeterli hakikatlere ve deneyimlere sahip olduÄŸunu kaydeden Surani, "Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesinin uygulanmasÄ± konusunda mahkemeden gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve adaletini ortaya koymasÄ±nÄ± bekliyoruz. UCM, uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmeli." ifadelerini kullandÄ±.
UCM'YE 6 DAVA DOSYASI GÃ–NDERÄ°LDÄ°
Filistin hukuk kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llar iÃ§in yol haritalarÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi ihlaller ve savaÅŸ suÃ§larÄ± nedeniyle maÄŸdur olan yÃ¼zlerce kiÅŸiye ait dosyalarÄ±n UCM'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini aktaran Surani, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°srail'in UCM'de suÃ§lu bulunmasÄ± iÃ§in sarf edilen Ã§abalar, resmi makamlar ve hukuk kurumlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± YÃ¼ksek Ä°zleme Komitesi tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor. Komite bÃ¼nyesindeki 4 hukuk kurumu, UCM'ye Ä°srail'in 2014'teki Gazze saldÄ±rÄ±larÄ±, Gazze ablukasÄ±, 2014'teki Refah katliamÄ± ve BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimleriyle ilgili 6 dava dosyasÄ± gÃ¶nderdi. Åžu ana kadar soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmamasÄ±na karar verilmedi. Mahkeme henÃ¼z bu konuda net bir tavÄ±r sergilemese de uzun vadede olumlu sonuÃ§lar alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. UluslararasÄ± uzmanlar ve hukukÃ§ular ile hukukun Ã¼stÃ¼n gelmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k."
Filistin hukuk kurumlarÄ±nÄ±n, Ä°srail tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen hak ihlalleri ve savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ± belgelendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Surani, hukuki sÃ¼recin yÄ±l sonuna kadar baÅŸlamasÄ± iÃ§in bu konudaki bÃ¼tÃ¼n dosyalarÄ±n UCM'ye gÃ¶nderileceÄŸini dile getirdi.
Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistinli hukukÃ§u Surani, "UCM, uluslararasÄ± davalarda baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir olduÄŸunu ispat etmeli"
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