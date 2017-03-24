16:19, 24 Mart 2017 Cuma

Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale



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Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Yahudilerin Kefr Malik ve El-MuÄŸir bÃ¶lgelerine prefabrik evler yerleÅŸtirmesini protesto iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Ä°srail askerleri, eylemcilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermi ile mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericilerden biri gerÃ§ek, 7'si plastik mermi ile yaralanÄ±rken, onlarca kiÅŸi de gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenerek boÄŸulma tehlikesi atlattÄ±. Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. BÃ¶lge sakinleri, birkaÃ§ haftadÄ±r Yahudilerin Ramallah yakÄ±nÄ±ndaki sÃ¶z konusu bÃ¶lgelere prefabrik evler yerleÅŸtirmesine tepki gÃ¶sterirken, buralarda daha sonra Filistinlilere ait evlere el konularak yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimleri inÅŸa edilmesinden endiÅŸe duyuyor.

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