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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:54, 24 Mart 2017 Cuma
Filistin
16:19, 24 Mart 2017 Cuma

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Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale
Ä°srail'den Filistin'deki gÃ¶steriye mÃ¼dahale
arÅŸiv

Ä°srail askerlerinin, BatÄ± Åžeria'da gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere mÃ¼dahalesinde 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Yahudilerin Kefr Malik ve El-MuÄŸir bÃ¶lgelerine prefabrik evler yerleÅŸtirmesini protesto iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Ä°srail askerleri, eylemcilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermi ile mÃ¼dahale etti.

MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericilerden biri gerÃ§ek, 7'si plastik mermi ile yaralanÄ±rken, onlarca kiÅŸi de gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazdan etkilenerek boÄŸulma tehlikesi atlattÄ±.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BÃ¶lge sakinleri, birkaÃ§ haftadÄ±r Yahudilerin Ramallah yakÄ±nÄ±ndaki sÃ¶z konusu bÃ¶lgelere prefabrik evler yerleÅŸtirmesine tepki gÃ¶sterirken, buralarda daha sonra Filistinlilere ait evlere el konularak yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimleri inÅŸa edilmesinden endiÅŸe duyuyor.



Ä°lgili Konular filistin israil
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