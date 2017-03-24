16:30, 24 Mart 2017 Cuma

GÃ¶rmez AB'deki Ä°slamofobiye dikkat Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler." dedi.

GÃ¶rmez, KÃ¼tahya Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Hazer Dinar KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Din GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri BuluÅŸmasÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±n deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyadaki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n teÅŸkilatÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Anadolu'nun baÄŸrÄ±ndan koparak Avrupa'ya taÅŸÄ±nan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olmaya devam edeceklerini anlatan GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"5 milyon evladÄ±mÄ±z Avrupa'nÄ±n muhtelif yerlerinde. Avrupa'ya giden kardeÅŸlerimiz orada 'Biz olarak kalmak istiyoruz' dediler. Bizim kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§aldÄ±lar. Bunun iÃ§in Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±lar. O gÃ¼nden itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hizmetleri oraya taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶revlilerimiz oraya ilim taÅŸÄ±dÄ±lar, hikmet taÅŸÄ±dÄ±lar. Bu 40 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede Avrupa'nÄ±n her Ã¼lkesinde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu her yerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ±mÄ±z oldu ve hizmet gÃ¶tÃ¼rdÃ¼."

Avrupa'da birer "barÄ±ÅŸ elÃ§isi" olarak gÃ¶rev yapan din gÃ¶revlilerinin, son gÃ¼nlerde casus ilan edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu dile getiren GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tarihimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, o topluluklara 40 yÄ±ldan beri sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§Ä±karacak bir tek Ã¶rnek bize gÃ¶steremezler. Ama buna raÄŸmen, Ã¼zÃ¼lerek belirteyim, bu bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriye raÄŸmen, barÄ±ÅŸ elÃ§ilerinin o Ã¼lkelerin barÄ±ÅŸÄ±na, birlikte yaÅŸama ahlakÄ±na, hukukuna ve bÃ¼yÃ¼k hizmetlerine raÄŸmen, o Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler. Fakat bizim meÅŸrebimizin ve mesleÄŸimizin bir Ã¶zelliÄŸi var. Åžairin dediÄŸi gibi bizi Ã¶ldÃ¼rmeye gelen bizde hayat bulacak inÅŸallah."

KÃ–TÃœLÃœÄžE KARÅžI Ä°YÄ°LÄ°KLE MÃœCADELE

GÃ¶rmez, "Bize kÃ¶tÃ¼lÃ¼kle yÃ¶nelen bizden iyilik gÃ¶recek." ifadesini kullandÄ±. KÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ortadan kaldÄ±racak en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼n iyilik olduÄŸunu vurgulayan GÃ¶rmez, Kur'an'Ä±n her sayfasÄ±nda bunun gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini anlattÄ±.

Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla da iyilik ve gÃ¼zellikle mÃ¼cadele edilebileceÄŸini belirten GÃ¶rmez, "Ä°slamofobi ile nasÄ±l mÃ¼cadele edilir? Sizdeki gÃ¼zelliklerle, iyiliklerle. Allah resulÃ¼nÃ¼n Taif'teki halini hiÃ§ unutmamalÄ±yÄ±z. Taifliler onu taÅŸladÄ±klarÄ±nda Allah resulÃ¼ ellerini aÃ§arak, 'Allah'Ä±m onlar cahildir, bilmiyorlar. OnlarÄ± affet' diye dua ediyor. Biz bunu anlatÄ±yoruz ama aynÄ± zamanda yaÅŸamalÄ±yÄ±z. Ä°slam'a karÅŸÄ± oluÅŸan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve nefreti, o kalplerden nasÄ±l sÃ¶kÃ¼p atarÄ±z? O insanlarÄ± yeniden nasÄ±l Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtururuz? Bununla uÄŸraÅŸmak durumundayÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Ä°SLAM COÄžRAFYASI ZORLU BÄ°R SÃœREÃ‡TEN GEÃ‡Ä°YOR"

Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n zorlu bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Milletlerin tarihlerinde zor zamanlarÄ± var. BÃ¶yle bir zor zamandan geÃ§iyoruz. Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n her kentinden kanlarÄ±n aktÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n aktÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸlerin yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. BatÄ± ve doÄŸunun, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n rahmetini ve vicdanÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. Ãœlke olarak da millet olarak da zor sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Bu zor sÃ¼rÃ§ler devam ediyor. Bu zor sÃ¼reÃ§lerde Diyanet Ä°ÅŸleri teÅŸkilatÄ±na bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. 15 Temmuz ihanet gecesinde her gÃ¶revlimiz bu Ã¼lkenin bekasÄ± iÃ§in Ã¶nemli vazife yapmÄ±ÅŸtÄ±r."