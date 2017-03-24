16:46, 24 Mart 2017 Cuma

Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel





Bulgaristan sınır kapısı çıkışında aşırı milliyetçi grupların eylem yapmasını gerekçe gösteren Bulgar polisi, Türkiye'den ülkeye araç girişine izin vermiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan, Türkiye'den ülkeye girişlerin yapıldığı Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nı, aşırı milliyetçi grupların düzenlediği protesto nedeniyle araç geçişine kapattı. Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo önünde öğle saatlerine doğru toplanan Birleşik Vatanseverler Koalisyonu, Türk seçmenlerin, ülkelerinde pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmasını istemediklerini belirterek eylem yapıyor. Yaklaşık 50 kişilik eylemci grup, ellerinde Bulgaristan bayraklarının yanı sıra Türkiye karşıtı dövizler taşıyor. Grup, Türkiye'den araç girişinin sağlandığı yolu trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle Bulgar polisi ve jandarma güçlerinin güvenlik önlemi aldığı Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan diplomatik araçlar ve az sayıda otomobilin geçişine kısa süre izin verildi. Türkiye'den gelen yolcu otobüslerinin geçişine müsaade edilmeyen bölgede, aşırı milliyetçi grupların eylemi sürüyor. Öte yandan Bulgar polisi, eylemleri haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere de izin vermemişti. Eylemleri görüntülemek amacıyla sınır kapısına gelen, Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçmiş, burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürünün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirmişti. Söz konusu engellemenin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu kaydeden gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmamıştı. Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

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