16:56, 24 Mart 2017 Cuma

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸe ek atama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), geÃ§en yÄ±l iÃ§erisinde sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik iÃ§in yapÄ±lan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navdan 60 ile Ã¼zerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasÄ±ndan bin 367 ek atama yapÄ±lacak.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden "SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸe ek atama" duyurusu yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸe baÅŸvuruda bulunanlardan KPSSP10 ve KPSSP121 puan tÃ¼rlerine gÃ¶re sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava katÄ±lan ve sÄ±navdan 60 ile Ã¼zerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasÄ±ndan bin 367 pozisyona ek atama gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi 39 farklÄ± alanda, yeniden eÄŸitim kurumu tercihi baÅŸvurusu alÄ±nacak.

Adaylar eÄŸitim kurumu tercihlerine iliÅŸkin baÅŸvurularÄ±nÄ± 30 Mart-5 Nisan'da http://mebbis.meb.gov.tr Â ve http://ikgm.meb.gov.tr Â adreslerinden yapabilecek.

BaÅŸvurular, 5 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 16.00'da sona erecek.

SÃ¶zlÃ¼ sÄ±navda 60 ve Ã¼zerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eÄŸitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Atamalar 7 Nisan'da adaylarÄ±n tercihleri de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

AdaylarÄ±n puanlarÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde KPSS puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ dikkate alÄ±nacak, eÅŸitliÄŸin

devamÄ± halinde atanacak aday bilgisayar kurasÄ± ile belirlenecek.