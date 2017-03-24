17:14, 24 Mart 2017 Cuma

DiyarbakÄ±r'daki "Åžeyh Sait'e fatiha" pankartÄ±na aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhammed Akar, "Her evet Åžeyh Sait ve arkadaÅŸlarÄ±na bir fatihadÄ±r" yazÄ±lÄ± pankartÄ±n, bilgileri ve talimatlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Akar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentte asÄ±lan Åžeyh Said'e iliÅŸkin pankart Ã¼zerinden tartÄ±ÅŸma yaratÄ±lmak istendiÄŸini belirtti.

PankartÄ±n, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akar, "Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Bu tÃ¼r tartÄ±ÅŸma ve gerginlik Ã¼reten durumlardan uzak duracaklarÄ±nÄ± kaydeden Akar, tartÄ±ÅŸma yaratmak isteyenlere prim vermeyeceklerini sÃ¶yledi.

Akar, araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonucunda, sorumlular hakkÄ±nda gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Bu arada, YeniÅŸehir ilÃ§esinde asÄ±lan pankart, fark edildikten kÄ±sa sÃ¼re sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ±.