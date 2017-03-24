17:42, 24 Mart 2017 Cuma

Daily Sabah'Ä±n AP'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ±, AK Parti Adana Milletvekili Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan, Avrupa Parlamentosunun (AP) Daily Sabah gazetesine yÃ¶nelik yasak kararÄ±na iliÅŸkin, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼kcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani'nin, Daily Sabah gazetesinin Parlamento iÃ§erisinde daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kararla ilgili KÃ¼Ã§Ã¼kcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r. Bu yasaklama kararÄ± aynÄ± zamanda ifade hÃ¼rriyeti ve insan haklarÄ± gibi deÄŸerlere vurulmuÅŸ aÄŸÄ±r bir darbedir ve bu durum AB'de yÃ¼kselen hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k ve farklÄ± seslere olan tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n bir gÃ¶stergesi olmuÅŸtur. Bu keyfi karardan en kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¶nÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum."