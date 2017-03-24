FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'da görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle Türkiye'ye geri çağrılan, ancak geri dönmeyerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aleyhine dava açan iki eski din görevlisinin ilk duruşması yapıldı.
Köln İş Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı ve dava 7 Nisan'a ertelendi.
Örgüt üyeliği şüphesiyle Türkiye'ye geri çağrılan ancak geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öğrenilen C.Ç. ile M.D.'yi mahkemede avukat Tuncay Karaman, DİTİB'i ise avukat Mehmet Günet temsil etti.
Duruşma çıkışı AA muhabirine açıklamada bulunan DİTİB'in avukatı Mehmet Günet, Türkiye'ye geri çağrılan iki din görevlisinin geri dönmeyerek DİTİB'in personeli oldukları ve işlerine son verildiği iddiasıyla Köln İş Mahkemesine dava açtıklarını ancak bu davayı kazanmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Günet, açıklamasında, "Böyle bir davada Alman medyasının çok ilgi göstermesi tabii şaşırtıcı. Nedenine gelince davanın zaten sonucu belli, bunu kendileri de biliyorlar. Amaç medyayı çağırıp biz burada DİTİB'e karşı dava açtık diyerek gündeme gelmek." dedi.
Günet, mahkemede yaptığı savunmayla ilgili olarak ise "Mahkemede kendilerinin din görevlisi olarak Türkiye'den geçici olarak görevlendirilip buraya gönderildiklerini, burada bizim camilerimizde görev yaptıklarını, kendilerinin tekrar geri çağrıldıklarında ise gitmediklerini anlattık. Geri çağrılan din görevlilerinin Türkiye'ye geri dönüp kendilerini orada savunmaları gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.
Avukat Günet, bu davanın emsal teşkil etmeyeceğini, sonucunun ise şimdiden belli olduğunu ifade ederek, "Almanya genelindeki görevli sayımıza baktığımız zaman geri dön emri gelenlerin sayısı çok az. Geri dönsünler, orada savunmalarını yapsınlar, yani burada Alman mahkemelerinde DİTİB'e karşı birşey elde edemezler." dedi.
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