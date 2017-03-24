18:15, 24 Mart 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Size rahat olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Â 15 Temmuz DelikliÃ§Ä±nar Åžehitler MeydanÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±larak, vatandaÅŸlara hitap etti.

Denizli'nin son 1,5 yÄ±lda sÄ±nÄ±r iÃ§inde, dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda toplam 16 ÅŸehit verdiÄŸini anÄ±msatan ErdoÄŸan, tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

'TÃœRKÄ°YE 16 NÄ°SAN'DA TARÄ°HÄ° BÄ°R TERCÄ°HTE BULUNACAK'

Bu sÄ±rada vatandaÅŸlarÄ±n "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" ÅŸeklinde tezahÃ¼rat yapmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Evet, Rabbim Ã¶yle buyuruyor, 'Allah yolunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlere Ã¶lÃ¼ler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. TÃ¼rkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. YapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ gayet basit, Ã¼lkemizin eski yÃ¶netim sistemiyle mi devam edeceÄŸinin yoksa yeni bir yÃ¶netim sistemine mi geÃ§eceÄŸinin tercihini yapacaÄŸÄ±z, mesele bu. Eski mi, yeni mi?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¶yle 9 ayda, 16 ayda hÃ¼kÃ¼metlerin kurulup, indiÄŸi bir Ã¼lkede istikrar olur mu? GÃ¼ven olur mu?" diye sordu.

'BÄ°Z YERLÄ°, MÄ°LLÄ° BÄ°R BAÅžKANLIKTAN BAHSEDÄ°YORUZ'

Yeni sisteme gÃ¶re, seÃ§imlerin KasÄ±m 2019'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, "O zaman milletim, eÄŸer partim beni kalkar da aday yaparsa, milletim de teveccÃ¼h gÃ¶sterirse, o zaman beraber yÃ¼rÃ¼rÃ¼z. BaÅŸka birine teveccÃ¼h gÃ¶sterirse, o kiÅŸi gelir Ã¼lkeyi yÃ¶netir. Bu sistemin iÅŸleyiÅŸi konusunda en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼vencem nedir biliyor musunuz? En bÃ¼yÃ¼k gÃ¼vencem sizsiniz, millettir millet. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu milletin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼ kazanmak Ã¶yle kolay bir iÅŸ deÄŸil. Bunun iÃ§in deÄŸerlerinizle, birikiminizle, samimiyetinizle, projenizle, programÄ±nÄ±zla milletle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeniz gerekiyor. Aksi takdirde o sandÄ±ktan Ã§Ä±kamazsÄ±nÄ±z." sÃ¶zlerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n asÄ±l itirazÄ±nÄ±n sistemin kendisine olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n, bu sistemde milletin kendilerine teveccÃ¼h etmeyeceÄŸini bildiklerini belirterek, "Onun iÃ§in meseleyi baÅŸka taraflara Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.

'YENÄ°LÄ°KTEN, DEÄžÄ°ÅžÄ°MDEN KORKMUYORUZ'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Demokraside, ekonomide, yatÄ±rÄ±mlarda, bÃ¼yÃ¼k projelerde daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in yÃ¶netim sistemimizi yeniliyoruz. Yenilikten, deÄŸiÅŸimden korkmuyoruz. TÃ¼rk milleti tarihi boyunca iyi, gÃ¼zel, faydalÄ± olan ne varsa almaktan kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸ, deÄŸiÅŸime Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸ bir millettir. Ä°nanÄ±yorum ki bugÃ¼n de tercihini deÄŸiÅŸimden yana kullanacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

'HERKES UZAYA GÄ°DERKEN MEÅžGUL OLDUKLARI ÅžEY, GEZÄ° PARKI'NDA OYNAMAKTI'

CumhurbaÅŸkanÄ±n bir tarafa Ã§ektiÄŸi BaÅŸbakan'Ä±n bir baÅŸka tarafa Ã§ektiÄŸi TÃ¼rkiye'nin "siyasi ve ekonomik krizlerden baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getiren ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hani ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat soruyor ya; 'Herkes uzaya giderken TÃ¼rkiye ne yapÄ±yordu?' diye. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemlerde TÃ¼rkiye koalisyonlarla, CumhurbaÅŸkanÄ±-BaÅŸbakan kavgalarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yordu ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu. Bak, TÃ¼rkiye 15 senedir nasÄ±l kalkÄ±nÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k koalisyon diye bir ÅŸey olmadÄ±. Bizler Ã¼lkemizi sÄ±Ã§rattÄ±k. Soruyorum; Denizli 15 yÄ±l Ã¶nce neydi bugÃ¼n ne oldu? Ben BaÅŸbakan deÄŸildim, SayÄ±n GÃ¼l BaÅŸbakandÄ±, AydÄ±n'a geldim. AydÄ±n-Denizli arasÄ± 105 kilometrelik bir bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol meselesi vardÄ±. 14 sene Ã¶ncesinden bahsediyorum. Orada sÃ¶z verdim: 'BurayÄ± sÃ¼ratle yapacaÄŸÄ±z.' AydÄ±n-Denizli arasÄ± bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol yaptÄ±k mÄ±? Biz, buyuz. Biz 'yol medeniyettir' dedik, yollarÄ± yaptÄ±k. 'HavaalanÄ±' dedik, Ã‡ardak'Ä± yaptÄ±k mÄ±? BunlarÄ±n, herkes uzaya giderken meÅŸgul olduklarÄ± ÅŸey, Gezi ParkÄ±'nda oynamaktÄ±. Onlar, onlarla meÅŸgul oluyordu. Biz ise acaba eÄŸitim sisteminde, Ã¼retimde ne yaptÄ±k...Â

4 temel direk dedik: EÄŸitim, saÄŸlÄ±k, adalet, emniyet. 75 Ã¼niversitemiz varken sayÄ±sÄ±nÄ± 181'e Ã§Ä±karttÄ±k. Åžu anda Ã¼niversitesi olmayan il yok. Bununla kalmadÄ±k, Ã¼niversitelerdeki Ã¶ÄŸrencilerimizi dilenci durumuna dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. Onlara ciddi rakamlarla burslar vermeye baÅŸladÄ±k. Burs ve kredi olarak kim mÃ¼racaat ederse eli boÅŸ dÃ¶nmez ama bazÄ± genÃ§ler 'illa da burs' diyor. 'Ä°lla burs' deme. Burs burs, kredi kredi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ krediyi, iÅŸ bulduÄŸun zaman Ã¶demeye baÅŸlÄ±yorsun. Ãœstelik faizsiz. BÃ¶yle bir imkan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±r mÄ±?

TÃ¼rkiye'de bÃ¼tÃ¼n dersliklerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±k. 270 bin derslik ilave ettik, ilk ve orta Ã¶ÄŸretimde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yetmiyordu. 70-80 kiÅŸilik sÄ±nÄ±flarda tahsil yapÄ±yorduk. Bunun ortalamasÄ± 30 olacak, aÅŸaÄŸÄ±sÄ± olur ama 60-70, o devir kapandÄ±. Milli bÃ¼tÃ§eden en fazla payÄ± milli eÄŸitime ayÄ±rdÄ±k, Ã¶ÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±ralÄ±m diye. Åžimdi yoÄŸun ÅŸekilde Ã¶ÄŸretmen alÄ±yoruz, yetiÅŸtiriyoruz. Derdimiz baÅŸka, derdimiz insan. Her ÅŸey insan iÃ§in, her ÅŸey TÃ¼rkiye iÃ§in, diÄŸerleri boÅŸ. Benim yaÅŸÄ±mda olanlar iyi bilirler, kitap bulamazdÄ±k. Åžimdi biz sÄ±ralarÄ±n Ã¼zerine kitaplarÄ± koyuyoruz. OkullarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n yavrularÄ±mÄ±z kitaplarÄ±nÄ± sÄ±ralarÄ±n Ã¼zerinde buluyor. ArtÄ±k bilgisayar tabletleriyle, akÄ±lÄ± tahtalarla sÄ±nÄ±flarÄ± donatÄ±lÄ±yor."

'BUNLARDA DEMOKRASÄ° YOK'

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin ekonomide nereden nereye gelindiÄŸini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "Bundan Ã¶ncekiler neredeydi, biz nerdeyiz? Åžu ana muhalefetin bu Ã¼lkede terÃ¶r estirdiÄŸi zamanÄ± biliriz. Bunlar Menderes idama gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman alkÄ±ÅŸlayanlardÄ±r. Ä°ki arkadaÅŸÄ±nÄ± idama gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman alkÄ±ÅŸlayanlardandÄ±r. Bunlarda demokrasi yok." dedi.

'MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE ZARAR GELÄ°RSE, OZAMAN KIYAMET KOPMUÅž DEMEKTÄ°R'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bizim ne iÃ§eride ne dÄ±ÅŸarÄ±da kimseyle kavga etmek, kimseyle aramÄ±zÄ± bozmak gibi bir niyetimiz asla yok. Ama bizim milletimize karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuz var. Biz 81 vilayetiyle bu Ã¼lkenin, 80 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zla bu milletin, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kardeÅŸlerimizin, umudunu bize baÄŸlamÄ±ÅŸ tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±zÄ±n, soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ±, hukukunu savunmak mecburiyetindeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliyoruz ki bu Ã¼lke ve bu millet varsa hep birlikte biz de varÄ±z. Åžayet Ã¼lkemizin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne halel gelirse, milletimizin birliÄŸine, dirliÄŸine zarar gelirse, o zaman kÄ±yamet hepimiz iÃ§in kopmuÅŸ demektir.

Nasreddin Hoca'nÄ±n kÄ±yamet hikayesini biliyorsunuz deÄŸil mi? Hoca'ya, 'KÄ±yamet ne zaman kopacak?" diye sormuÅŸlar. O da 'KarÄ±m Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±yamet, ben Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼mde bÃ¼yÃ¼k kÄ±yamet kopacak.' demiÅŸ. Biz de diyoruz ki 'Ãœlkemizin ve milletimizin baÅŸÄ±na kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey geldiÄŸi zaman, hep birlikte kÄ±yameti yaÅŸarÄ±z.' Ä°ÅŸte yakÄ±n Ã§evremizde yaÅŸananlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Suriye'deki yakÄ±lmÄ±ÅŸ ve yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸehirlerin fotoÄŸraflarÄ±na bakÄ±yorsunuz deÄŸil mi? Irak'ta yaÅŸanan acÄ±larÄ± takip ediyorsunuz deÄŸil mi? TÃ¼rkiye'yi de iÅŸte bu duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmek isteyenlere karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼mÃ¼z birliÄŸimizdir, beraberliÄŸimizdir."

'BÄ°Z ESKÄ° KÃ–HNE BÄ°R SÄ°STEMÄ° KENARA KOYALIM'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"BugÃ¼ne kadar Ã¼lkemizin, milletimizin, herhangi bir ÅŸehrimizin veya vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n aleyhine bir adÄ±mÄ±mÄ±z, kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne yol aÃ§acak bir tasarrufumuz olmamÄ±ÅŸtÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hizmetlerden, hayata geÃ§irdiÄŸimiz projelerden hangi bÃ¶lgeden, hangi kÃ¶kenden, hangi mezhepten, meÅŸrepten, gÃ¶rÃ¼ÅŸten olursa olsun herkes yararlanmÄ±yor mu? YÃ¼reÄŸimiz milletimizin tamamÄ± iÃ§in atmÄ±yor mu? AlÄ±n terimiz herkes iÃ§in dÃ¶kÃ¼lmÃ¼yor mu? Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde farklÄ± olmasÄ± iÃ§in herhangi bir sebep mi var?

TÃ¼rkiye iÃ§in, TÃ¼rk milleti iÃ§in, tÃ¼m kardeÅŸlerimiz iÃ§in iyi olacaÄŸÄ±na, gÃ¼zel olacaÄŸÄ±na, faydalÄ± olacaÄŸÄ±na inanmasak bÃ¶yle bir reformun arkasÄ±nda niye duralÄ±m? 14 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten, halen de Meclisiyle, hÃ¼kÃ¼metiyle, BaÅŸbakanÄ±yla uyum iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten bir CumhurbaÅŸkanÄ± olarak, kendim iÃ§in bir ÅŸey istiyor olabilir miyim? Bizler faniyiz, 16 Nisan'a Ã§Ä±kmaya elimizde senet var mÄ±? Yok. BazÄ±larÄ± diyor ki 'Tayyip ErdoÄŸan iyi de Tayyip ErdoÄŸan'dan sonra ne olacak?' Bu, Tayyip ErdoÄŸan iÃ§in yapÄ±lan bir sistem deÄŸil ki, bu farklÄ± bir ÅŸey. Biz eski kÃ¶hne sistemi bir kenara koyalÄ±m, ortaya yeni bir sistem getirelim. Rejim 1923, orada. Ama biz ÅŸimdi yeni bir yÃ¶netim sistemiyle bir adÄ±m atÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Tayyip ErdoÄŸan fani, bugÃ¼n var yarÄ±n yok. AllahÄ±m bÃ¶yle emrediyor. DeÄŸil mi? Ne bir an ileri ne bir geri. Ã–yle ise yapmamÄ±z gereken, Ã¶yle bir sistem kuralÄ±m ki kim gelirse gelsin bu sistemle Ã¼lkemizi Ã§ok daha ilerilere taÅŸÄ±yacak bir yapÄ±yÄ± elinde bulsun. Bizim derdimiz bu."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tek amacÄ±nÄ±n Ã¼lkeye ve millete, gelecekteki hedeflere ulaÅŸmayÄ± saÄŸlayacak, birliÄŸi, beraberliÄŸi ve kardeÅŸliÄŸi gÃ¼Ã§lendirecek bir yÃ¶netim sistemini kazandÄ±rmak olduÄŸunu ifade etti.Â

"SÄ°ZE RAHAT OLMAYACAK"

Sabah Gazetesi'nin Avrupa baskÄ±sÄ± Daily Sabah'Ä±n Avrupa Parlamentosu'na girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Hani sizde medya Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±, hani basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±. Niye yasakladÄ±nÄ±z? HesabÄ±nÄ± vereceksiniz. Tayyip ErdoÄŸan'a 'diktatÃ¶r' de, Tayyip ErdoÄŸan 'faÅŸist' dediÄŸi zaman, 'nazi' dediÄŸi zaman rahatla. Size rahat olmayacak. Niye olmayacak? Siz Tayyip ErdoÄŸan'a 'diktatÃ¶r' dediÄŸiniz sÃ¼rece bilesiniz ki Tayyip ErdoÄŸan da sizlere 'faÅŸist de diyecek, nazi de'. Niye mi sÃ¶yleyeyim: Bizim Avrupa'daki mabetlerimizin duvarlarÄ±na bunlar gamalÄ± haÃ§ yapÄ±yor mu? Ey devlet sen neredesin? Niye bu gamalÄ± haÃ§larÄ±n yapÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade ediyorsun? Bizim camilerimizin camlarÄ±, Ã§erÃ§eveleri indiriliyor mu? Peki neden siz bunlarÄ± takip etmiyorsunuz, neden? BirÃ§ok vatandaÅŸÄ±mÄ±z Avrupa'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, daha neticesi yok."

'DAHA NELER OLACAK NELER'

Yurt genelinde 25 havalimanÄ±nÄ±n olduÄŸunu, bu sayÄ±yÄ± 59'a Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±na vurgu yapan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu hayÄ±rcÄ±lar var ya Ã§ok enteresan. Herkes oyunda serbesttir, bunlar ayrÄ± mesele ama bunlar bir garip. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yapÄ±lÄ±rken bunlar 'hayÄ±r' diyordu, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yapÄ±lÄ±rken, bunlar 'hayÄ±r' diyordu, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelini atÄ±yoruz buna da 'hayÄ±r' dediler. Bu kÃ¶prÃ¼ler ÅŸimdi ÅŸakÄ±r ÅŸakÄ±r hizmeti veriyor. Kendileri de Ã¼zerinden rahatlÄ±kla geÃ§iyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar 'hayÄ±r' derken niye dediklerini bilmiyorlar. Åžimdi de 'hayÄ±r' derken niye dediklerinin farkÄ±nda deÄŸiller.Â

Osman Gazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ yapÄ±yoruz yine 'hayÄ±r' dediler. 'Ne olacak ya kÃ¶rfezi dolaÅŸsÄ±nlar' dediler. Bizim derdimiz baÅŸka. Ä°stanbul-Ä°zmir arasÄ±nÄ± 3 saat 15 dakikaya indirelim istiyoruz. AynÄ± ÅŸekilde ÅŸimdi 18 Mart Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelini attÄ±k. Ä°nÅŸallah 2023'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n bir numaralÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak bu. Ä°ki kule arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±k itibarÄ±yla bir numara. TÃ¼rkiye yapar, Ã§Ã¼nkÃ¼ iman Ã¶yle bir ÅŸeydir ki tekeden bile sÃ¼t Ã§Ä±kartÄ±r. Onun iÃ§in azmedip yapacaÄŸÄ±z. 'Ekonomi Ã§Ã¶ktÃ¼' dediler. Ekonomi bitse... 11 milyar TÃ¼rk lirasÄ± bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n maliyeti. Bunun yarÄ±sÄ± Kore'den geliyor yarÄ±sÄ± TÃ¼rk sermayesi. Bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n temeli atÄ±ldÄ±, daha neler olacak neler."

'KÄ°ÅžÄ° SEVDÄ°KLERÄ°YLE BERABERDÄ°R'

Kandil'deki PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±ndaki kiÅŸinin "HayÄ±r" dediÄŸini, Ä°mralÄ±'dakinin "HayÄ±r" dediÄŸini, Pensilvanya'daki FETÃ–'cÃ¼nÃ¼n "HayÄ±r" dediÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Åžimdi 'HayÄ±r' diyenlerin iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m. 'Ben hayÄ±r derken acaba kimlerle beraberim.' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi lazÄ±m Ã¶yle mi? KiÅŸi sevdikleriyle beraberdir. SÃ¶yle bana arkadaÅŸÄ±nÄ±, sÃ¶yleyeyim sana kim olduÄŸunu. Mesele bu." dedi.