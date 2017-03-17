Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:01, 24 Mart 2017 Cuma
Asya
18:30, 24 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay
Foto: Arşiv

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakan'da Müslümanlara yönelik insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına onay verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar da dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma komisyonu" kurulmasına yönelik önergeyi kabul etti.

İnsan Hakları Konseyinin 34'üncü oturumunun son gününde, üye 47 ülke ortak kararla Myanmar genelinde ve özellikle Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerinin işlediği suçların soruşturulması konusunda uzlaştı.

3 ÜYEDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Joaquin Alexander Maza Martelli'nin gelecek günlerde kuracağı "uluslararası bağımsız delil tespiti soruşturma komisyonu"nun 3 üyeden oluşması bekleniyor.

Misyon, Arakan'da Müslümanların karşılaştığı cinayet, tecavüz, işkence, keyfi tutuklamalar, insanlık dışı muameleler, şiddet, zorla yerinden edilmeler, ortadan kaybolmalar ve evlerin ateşe verilmesi gibi insan hakkı ihlallerine yönelik delil toplayacak.

Kabul edilen önergeye göre, bulunan deliller ışığında suçluların cezasını çekmesi ve kurbanların acılarının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Oylama yapılmadan 47 üye ülkenin ortak kararıyla kabul edilen önerge, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin desteğiyle konseye sunulmuştu.

SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN SAYISIZ ÇAĞRI YAPILMIŞTI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçen ay, Arakan eyaletinde uzun zamandır süren, 9 Ekim'de sınır karakollarına yönelik saldırılardan sonra artan, Müslüman sivillere yönelik şiddet eylemleri ve bu eylemlerden dolayı Bangladeş'e kaçan 220 görgü tanığının ifadelerine dayanan bir rapor yayımlayarak konseye sunmuştu.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee de bu rapor ışığında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası "hızlı, ayrıntılı, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkan Yardımcısı Dr. Ambia Perveen dün yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların soykırıma uğradığını ve acilen uluslararası soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini vurgulamıştı.



İlgili Konular arakan myanmar BM
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için nihai onay verdiği bildirildi
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü

İngiliz güvenlik güçlerinin, önceki gün Londra'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın profilini ortaya çıkarmada elde ettiği bilgiler "Müslümanların arasından çıkıp gelmiş bir kişi” portresi bekleyen İslamofobikleri hayal kırıklığına uğrattı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul kent merkezinin batı yakasında şimdiye kadar 18 mahallede kontrol sağlandı
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak seçimlerde merkez sağdaki AB yanlısı GERB ile Rusya'ya yakın duran Sosyalistler çekişecek
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakan'da Müslümanlara yönelik insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına onay verdi
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti

FETÖ şüphelisi eski iki din görevlisi ile DİTİB'in ilk davası Köln İş Mahkemesinde görüldü
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında aşırı milliyetçi grupların eylem yapmasını gerekçe gösteren Bulgar polisi, Türkiye'den ülkeye araç girişine izin vermiyor
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.
quot UCM güvenilirliğini ispatlamalı quot
"UCM güvenilirliğini ispatlamalı"

Filistinli hukukçu Surani, "UCM, uluslararası davalarda bağımsız ve güvenilir olduğunu ispat etmeli"
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde

DEAŞ'ın zulmünden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sığınan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acımasız saldırılarının hedefi oluyor
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma 2 ölü
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 2 ölü

Fetih ile Cund eş-Şam grupları arasında çıkan çatışmalarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da görme engelliler orkestrası
Mısır'da görme engelliler orkestrası

Kahire'deki akademide eğitim alan engelli müzisyenler, orkestra şefini görmemelerine rağmen ahenk içinde sanatlarını icra ediyor
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı

İHH, Somali'de kuraklığa bağlı ölümler ve acil yardıma duyulan ihtiyacı kamuoyuyla paylaştı
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sızdığı iddiası
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sızdığı iddiası

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı
Irak'ta Sadr yanlılarından hükümet karşıtı gösteri
Irak'ta Sadr yanlılarından hükümet karşıtı gösteri

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse dahi yandaşlarından ülkedeki yolsuzluklara karşı gösterilere devam etmelerini istedi
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor

İngiliz polisi Londra'daki terör saldırısına ilişkin olarak şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelinde operasyonların sürdüğünü açıkladı

Haberler

Myanmar'ın Shan eyaletinde 30 bin kişi yerinden oldu
Myanmar'ın Shan eyaletinde 30 bin kişi yerinden oldu

Myanmar uyarısı yapan BM Raportörüne ölüm tehdidi
Myanmar uyarısı yapan BM Raportörüne ölüm tehdidi

BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı

Arakan için ne yapmalı?
Arakan için ne yapmalı

Myanmar'da bakana hakaret iddiasıyla 6 ay hapis
Myanmar'da bakana hakaret iddiasıyla 6 ay hapis

BM'den "Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik yapılıyor" uyarısı
BM'den quot Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik yapılıyor quot uyarısı

İİT'ten Arakan bildirisi
İİT'ten Arakan bildirisi

"Arakan'da işler çığırından çıkabilir"
quot Arakan'da işler çığırından çıkabilir quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 