Hakkari'de jandarmanÄ±n dikkati PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ±nÄ± bozdu

HakkariÂ merkeze baÄŸlÄ± KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼Â Ã‡eltik Mahallesi'ndeÂ PKK'lÄ±larca yola tuzaklanan 300 kilogramÂ patlayÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Merkez KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi yoluna PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan EYP (el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±) yerleÅŸtirildiÄŸine dair bilgi edinilmesi Ã¼zerine, Ã‡eltik Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda yapÄ±lan operasyon esnasÄ±nda yol Ã¼zerinde asfalt altÄ±na gizlenmiÅŸ vaziyette 300 kilogram kablo dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edilmiÅŸ, olay yerinde usulÃ¼ne uygun olarak imha edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca operasyon neticesinde aynÄ± bÃ¶lgede bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen bir araÃ§ ele geÃ§irilmiÅŸ, aracÄ±n yapÄ±lan sorgulamasÄ±nda Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ olarak arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 4 ÅŸÃ¼phelinin Ã‡ukurca ilÃ§esi Ã‡Ä±ÄŸlÄ± kÃ¶yÃ¼nde, aynÄ± suÃ§tan aranan 1 ÅŸÃ¼phelinin ise YenikÃ¶prÃ¼ Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince yapÄ±lan yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu