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GÃ¼ncelleme: 18:45, 24 Mart 2017 Cuma

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Hakkari'de jandarmanÄ±n dikkati PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ±nÄ± bozdu
Hakkari'de jandarmanÄ±n dikkati PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ±nÄ± bozdu
Foto: ArÅŸiv

KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HakkariÂ merkeze baÄŸlÄ± KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼Â Ã‡eltik Mahallesi'ndeÂ PKK'lÄ±larca yola tuzaklanan 300 kilogramÂ patlayÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildiÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince PKK/KCK faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Merkez KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi yoluna PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan EYP (el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±) yerleÅŸtirildiÄŸine dair bilgi edinilmesi Ã¼zerine, Ã‡eltik Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda yapÄ±lan operasyon esnasÄ±nda yol Ã¼zerinde asfalt altÄ±na gizlenmiÅŸ vaziyette 300 kilogram kablo dÃ¼zenekli el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edilmiÅŸ, olay yerinde usulÃ¼ne uygun olarak imha edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca operasyon neticesinde aynÄ± bÃ¶lgede bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen bir araÃ§ ele geÃ§irilmiÅŸ, aracÄ±n yapÄ±lan sorgulamasÄ±nda Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ olarak arandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 4 ÅŸÃ¼phelinin Ã‡ukurca ilÃ§esi Ã‡Ä±ÄŸlÄ± kÃ¶yÃ¼nde, aynÄ± suÃ§tan aranan 1 ÅŸÃ¼phelinin ise YenikÃ¶prÃ¼ Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince yapÄ±lan yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda yakalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular Hakkari PKK operasyonu
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