19:14, 24 Mart 2017 Cuma

Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlerin merkez sağ partisi GERB ile Sosyalist Parti arasında büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Yeni kurulan DOST Partisi ise Türk ve Müslümanların oylarıyla ülke siyasetinde yeni bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik olarak en geri durumdaki üyesi 7 milyonluk Bulgaristan'da seçmenler pazar günü ülkenin yeni hükümetini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Seçim öncesindeki son kamuoyu yoklamaları, yarışın eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile Kornelia Ninova liderliğindeki Sosyalist Parti arasında geçeceğine işaret ediyor.

Her iki partinin de yüzde 30 civarında oy alacağı, birinci gelecek partiyi tahmin etmenin zor olduğu belirtiliyor. Borisov, 2009-2013 ile 2014-2017 dönemlerinde başbakanlık yapmıştı.

Borisov hükümetlerine bakanlık almadan destek veren milliyetçi cephenin ise seçimden sonra hükümet oluşumunda yine kilit rol oynaması bekleniyor. Birleşik Vatanseverler adı altında bir araya gelen göçmen ve Müslüman karşıtı partiler arasında ırkçı ATAKA da bulunuyor. Birleşik Vatanseverler'in anketlerdeki oy oranı yüzde 9 civarında görülüyor.

Sosyalist Parti'nin kadın lideri Kornelia Ninova, Birleşik Vatanseverler ile yakın olduklarını söylemiş, birinci parti olmaları halinde iş birliği yapacaklarının işaretini vermişti.

Sosyalistlerin birinci olması halinde ülkenin Rusya'ya yakınlaşacağı değerlendiriliyor. Ninova da AB içinde "ikinci sınıf üye" olmak istemediklerini, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasına karşı olduklarını ve veto edeceklerini söylemişti.

AB yanlısı Borisov ise Rusya ile daha "pragmatik" bir ilişki istediğini, tartışmalı bir gaz boru hattı ile nükleer santrali projelerini Rusya ile gerçekleştirmek istediğini ifade etmişti.

TÜRKLERİN OYLARI İÇİN YENİ PARTİ

Bulgaristan'daki erken parlamento seçiminde, ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için ise Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Birliğinin yanı sıra parlamentoda 33 milletvekili bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mücadele verecek.

Türkiye'de 24 Kasım 2015'te hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği HÖH'te görüş ayrılığına neden olmuştu. Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Lütvi Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'ın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti.

Mestan ve bir grup milletvekili, Nisan 2016'da DOST Partisi'ni kurarak Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST Partisi, erken seçimlere Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile ittifak yaparak DOST Birliği altında katılıyor.

Seçmen listesinde ırkçı ATAKA partisinin eski milletvekillerine yer vermesiyle tepki çeken Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) bu kararının ardından ülkedeki Türk ve Müslümanlardan geniş tepki gördüğü biliniyor.

DOST Partisi yöneticileri, yüzde 4 olan seçim barajına takılmadan ülke siyasetinde önemli bir yer edineceklerini bildiriyor.

Seçmene "Türklüğümüzü ve Türkçülüğümüzü cesurca savunacağız" mesajı veren DOST lideri Mestan, her fırsatta Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını 26 Mart'ta oy vermeye çağırıyor.

DOST'A ENGELLEME

Ancak Mestan'ın bu çağrıları Bulgaristan'da özellikle aşırı sağcıların tepkisini çekiyor. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmak için ülkeye gelmesini istemeyen birtakım gruplar, hafta boyunca sınır kapısında araçların ülkeye girişini engellemek amacıyla eylem yaptı.

Aşırı milliyetçi grup, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı önünde bir araya gelerek sınır kapısı çıkışındaki yolu, otomobil lastikleri ve zincirlerle kapattı.

DOST Birliği, seçim çalışmaları sırasında da zorluk ve engellemelerle karşılaşıyor. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, DOST Birliğinin parlamento seçimleriyle ilgili hazırladığı Türkçe klibi yasaklamıştı.

Komisyon, 1989 yılında yıkılan eski komünist rejiminin ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı uyguladığı asimilasyon kampanyasının acı günlerini anımsatan klibin, yayımlandığı sanal ortamdan kaldırılmasına karar vermişti.

Irkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler koalisyonunun suç duyurusuyla harekete geçen komisyon, seçimlerde sadece "Bulgarcanın kullanılmasını öngören yasanın ve iyi ahlak kurallarının ihlal edildiği" gerekçeleriyle yasağın getirildiğini savunmuştu.

Komisyon, daha önce DOST Birliği'nin hazırladığı, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin göründüğü başka bir klibini de yasaklamıştı.

Türkiye ise Bulgaristan'da seçim çalışmalarında Türklere yönelik baskılara tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bulgaristan seçimlerinin huzur içinde geçmesini, adil ve şeffaf bir şekilde neticelenmesini temenni ediyoruz. Orada bazı baskıların gerçekleştiğini görmek, duymak bizi ciddi manada üzmektedir. Bir taraftan demokrasi diyeceksin ama öbür taraftan oradaki Türklere ciddi manada baskı yapacaksın, bu olacak iş değil. Bir taraftan Avrupa Birliği müktesebatı diyeceksin öbür taraftan Avrupa Birliği müktesebatının tam tersini işleyeceksin, bu olacak iş değil."

DOST SEÇMENLERİNE TEHDİT

DOST lideri Lütvi Mestan, Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) seçmenler üzerinde büyük bir baskı kurduğuna işaret ediyor. Halkın DOST Partisine oy vermeleri halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten Mestan, Türkiye’den oy kullanmak için gelen vatandaşların da tehdit edildiğini ifade ediyor.

Mestan, son seçim toplantılarının birinde yaptığı konuşmada, mitinglerinin engellendiğini, parti pankartlarının yırtıldığını belirterek, şunları söylemişti:

"Normal şartlarda toplantılarımızı yapamıyoruz. Bugün miting yapamadık, gördünüz. Mikrofon vermediler. Ben bağıra çağıra konuşmak zorunda kaldım. Bizim pankartlarımızı yırtıyorlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Kardeşlerimin kalplerindeki duyguyu kimse silemez. Artık Lütvi Mestan ve partinin diğer milletvekili adayları seçmenin önüne çıktığında cesursa, özgürce 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' diyor. 27 yıldır bu duyulmayan güzel sözler şimdi milletimizin kalbine değiyor. Millet, DOST Birliğini destekleyecek, bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu kötü gidişe artık dur diyeceğiz."