Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:01, 24 Mart 2017 Cuma
Irak
19:30, 24 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Foto: Arşiv

Musul kent merkezinin batı yakasında şimdiye kadar 18 mahallede kontrol sağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon sonucu şimdiye kadar 18 mahalle geri alındı.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Abdulvahhab es-Sadi yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezinin batı yakasında başlatılan askeri operasyon sonucu şimdiye kadar 18 mahalle geri alındı. Diğer mahallelerde de ilerleme kaydediliyor." dedi.

DEAŞ üyelerinin, Musul'un batı yakasında mahsur kalan sivilleri bir kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Sadi, "Ancak bu, güçlerimizin halen örgütün elinde olan diğer mahallelere ilerlemesine engel olmayacak" diye konuştu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.



İlgili Konular ırak Musul DEAŞ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için nihai onay verdiği bildirildi
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü

İngiliz güvenlik güçlerinin, önceki gün Londra'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın profilini ortaya çıkarmada elde ettiği bilgiler "Müslümanların arasından çıkıp gelmiş bir kişi” portresi bekleyen İslamofobikleri hayal kırıklığına uğrattı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul kent merkezinin batı yakasında şimdiye kadar 18 mahallede kontrol sağlandı
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak seçimlerde merkez sağdaki AB yanlısı GERB ile Rusya'ya yakın duran Sosyalistler çekişecek
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakan'da Müslümanlara yönelik insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına onay verdi
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti

FETÖ şüphelisi eski iki din görevlisi ile DİTİB'in ilk davası Köln İş Mahkemesinde görüldü
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında aşırı milliyetçi grupların eylem yapmasını gerekçe gösteren Bulgar polisi, Türkiye'den ülkeye araç girişine izin vermiyor
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.
quot UCM güvenilirliğini ispatlamalı quot
"UCM güvenilirliğini ispatlamalı"

Filistinli hukukçu Surani, "UCM, uluslararası davalarda bağımsız ve güvenilir olduğunu ispat etmeli"
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde

DEAŞ'ın zulmünden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sığınan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acımasız saldırılarının hedefi oluyor
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma 2 ölü
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 2 ölü

Fetih ile Cund eş-Şam grupları arasında çıkan çatışmalarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da görme engelliler orkestrası
Mısır'da görme engelliler orkestrası

Kahire'deki akademide eğitim alan engelli müzisyenler, orkestra şefini görmemelerine rağmen ahenk içinde sanatlarını icra ediyor
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı

İHH, Somali'de kuraklığa bağlı ölümler ve acil yardıma duyulan ihtiyacı kamuoyuyla paylaştı
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sızdığı iddiası
Wikileaks'ten CIA'in iPhone'lara sızdığı iddiası

WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'nın iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı
Irak'ta Sadr yanlılarından hükümet karşıtı gösteri
Irak'ta Sadr yanlılarından hükümet karşıtı gösteri

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse dahi yandaşlarından ülkedeki yolsuzluklara karşı gösterilere devam etmelerini istedi
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı artıyor

İngiliz polisi Londra'daki terör saldırısına ilişkin olarak şu ana kadar 9 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelinde operasyonların sürdüğünü açıkladı

Haberler

Musul'da 43 sivil 'yanlışlıkla' öldürüldü
Musul'da 43 sivil 'yanlışlıkla' öldürüldü

Tillerson'dan 'Fırat Kalkanı Harekatı' vurgusu
Tillerson'dan 'Fırat Kalkanı Harekatı' vurgusu

Musul'da evinden olanların sayısı 335 bine yükseldi
Musul'da evinden olanların sayısı 335 bine yükseldi

Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı
Kanada'dan Irak ve Suriye halkına 'eve dönüş' yardımı

İstanbul'da eylem hazırlığında 2 DEAŞ'lı yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Afganistan'da 17 DEAŞ mensubu öldürüldü
Afganistan'da 17 DEAŞ mensubu öldürüldü

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu 16 gözaltı

DEAŞ sonrası Irak ve federalizm tartışmaları | ANALİZ
DEAŞ sonrası Irak ve federalizm tartışmaları ANALİZ






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 