Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ'a karşı başlatılan operasyon sonucu şimdiye kadar 18 mahalle geri alındı.
Irak ordusunda görevli Tümgeneral Abdulvahhab es-Sadi yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezinin batı yakasında başlatılan askeri operasyon sonucu şimdiye kadar 18 mahalle geri alındı. Diğer mahallelerde de ilerleme kaydediliyor." dedi.
DEAŞ üyelerinin, Musul'un batı yakasında mahsur kalan sivilleri bir kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Sadi, "Ancak bu, güçlerimizin halen örgütün elinde olan diğer mahallelere ilerlemesine engel olmayacak" diye konuştu.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
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