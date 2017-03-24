19:38, 24 Mart 2017 Cuma

Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz güvenlik güçleri, önceki gün Londra'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın profilini ve bağlantılarını ortaya çıkarmaya dönük yüzlerce polisin ve istihbaratçının rol aldığı "Pasifik Operasyonu"nu sürdürürken, elde edilen bilgiler "Müslümanların arasından çıkıp gelmiş bir kişi” portresi bekleyen İslamofobikleri mutlu etmedi.

İngiliz Parlamentosunun yanı başındaki, simge değeri büyük Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine süren, ardından parlamentonun bahçesinde bir polisi öldüren saldırganın adı dün polis tarafından "Khalid Masood" olarak açıklandı. Polis kısa bir süre sonra da Masood’un gerçek adının Adrian Russell Ajao olduğunu duyurdu.

Birmingham başta olmak üzere ülke çapında yürütülen operasyonlar, yapılan gözaltılar ve Adrian Russell Ajao adından yola çıkan İngiliz basını, "parçaları bir araya getirme" yarışına girdi.

Parlamentonun bahçesinde vurularak öldürülen saldırganla ilgili az sayıdaki bilgi ile çok sayıdaki iddiadan oluşan, dolayısıyla da çok tutarlı görünmeyen bir profil böylece ortaya çıktı.

20 YILLIK SUÇ KARİYERİ

Beyaz bir anne ile siyahi bir babanın oğlu olarak 1964’de dünyaya gelen Ajao, ilki 1983’te sonuncusu 2003’te olmak üzere 20 yıla yayılan bir sabıka kaydına sahip.

Kamu düzenini bozmaktan bıçakla adam yaralamaya uzanan suç listesi, Ajano'nun 2,5 yılını hapiste geçirmesine yol açmış. Ajao'nun, terör bağlantılı herhangi bir mahkumiyeti ise bulunmuyor.

Kayıtlara göre Ajao'nun 2 yıl hapis cezası aldığı suç, 2000 yılı temmuz ayında içkiliyken karıştığı bir bıçakla adam yaralama olayı. 6 ay hapis cezası aldığı olay ise 2003’te karıştığı bir diğer bıçakla yaralama. İlk olayda kurbanın yüzünü çizen Ajao’nun, ikinci olayda da kurbanının burnuna zarar verdiği kayıtlara geçmiş. Her iki saldırıda da öldürme kastı görülmemiş.

Ancak İngiliz basını Ajao’nun hapiste geçirdiği süre zarfında oradaki aşırı gruplarla temasa geçtiğini iddia ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu ancak bu soruşturmanın merkezindeki figür değil, bir yan figür olarak görüldüğünü açıklamıştı.

"İHTİDA" SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Bir dönem annesinin soyadı olan "Elms"i de kullanan ve kayıtlara Adrian Elms olarak geçen Ajao’nun, bir noktada Müslümanlığı seçtiği ve Khalid Masood adını aldığı belirtiliyor. Ancak saldırganın “ihtida” süreciyle ilgili herhangi bir ayrıntıya henüz erişilmiş değil.

İngiltere’nin Kent şehrinde doğan Ajao’nun son 6 yılda pek çok adres değiştirdiği basında yer alan bilgiler arasında. Basın, bu iddiaları seçmen kütüğündeki kayıtlara dayandırıyor.

Evli olduğu belirtilen Ajao’nun 3 çocuk babası olduğu iddialar arasında ancak bununla ilgili resmi açıklama henüz yapılmış değil.

Ajao’nun son 6 yıldaki adres değişikliklerinin ardından geçen sene Birmingham’a taşındığı belirtiliyor. Birmingham, İngiltere’de Londra’dan sonraki en büyük ve ülkede Müslümanların en yoğun bulunduğu kent.

KOMŞULARA GÖRE "KİBAR VE SAKİN"

Ajao’nun komşularıyla görüşen basın, saldırganın "sık sık bahçesindeki çimlerle ilgilenen," "arabasını yıkayan,” "çok kibar ve sakin bir aile babası" olarak tarif edildiğini aktarıyor.

Saldırıdan bir gece önce İngiltere’nin güney ucundaki Brighton’da ucuz bir otelde gecelediği belirlenen Ajao’nun, burada mesleğini öğretmen olarak kayda geçirdiği belirtiliyor. Ancak Birmingham Belediyesi, Ajao’nun kentte öğretmenlik yapıp yapmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı ve yürütülen soruşturmayı gerekçe gösterdiği aktarılıyor.

Ajao’nun amatör bir vücut geliştirici olduğu da iddialar arasında. İngiliz basını, saldırganın bir yakınının onu "Kocaman bir herifti. Vücut geliştiriciler gibi görünüyordu. Ona bulaşmak istemezdiniz.” diye tarif ettiğini yazdı.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ

Basın, saldırganın Suudi Arabistan'da 4 yıl yaşadığı iddiasına yer veriyorsa da, İngiliz polisi Ajao’nun seyahat kayıtlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmış değil. Aksine, polisin kamuoyundan Ajao’yla ilgili istediği bilgiler arasında onun yurt dışı seyahatleriyle ilgili bir bilgiler de bulunuyor.

Kimliği bilinen biriyle ilgili yurt dışı seyahatleri gibi en kolay ulaşılması gereken bu ayrıntıların belirsiz kalması dikkat çekiyor.

Ajao’nun herhangi bir yerleşik Müslüman cemaatle bağlantısıyla ilgili bir bilgi de yok. Sürekli taşınma halindeki Ajao ne İslami eğitim görmüş, ne de bir cemaate mensup. Bu da, saldırganın İslamofobi kartını oynayan aşırı sağ grupların bulmayı istediği profilden uzaklaştırıyor.

Ajao’nun 52 gibi ileri bir yaşta olması ve İslam’la ilişkisinin de hayatının geç bir döneminde başlaması onu aranan profilin dışına çıkaran bir diğer etken durumda.

Ajao’nun gerçekleştirdiği saldırıyı DEAŞ üstenmiş olsa da, örgüt ile Ajao arasında tespit edilen bir ilişki de henüz yok.