Emine Ayna adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest

DiyarbakÄ±r'daki "Åžeyh Sait'e fatiha" pankartÄ±na aÃ§Ä±klama

AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi