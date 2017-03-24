DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:01, 24 Mart 2017 Cuma
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 19:49, 24 Mart 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Emine Ayna adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest
Emine Ayna adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Demokratik BÃ¶lgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Emine Ayna,Â adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â DiyarbakÄ±rÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ayna'nÄ±n, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan ve savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan Ayna'nÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.



Ä°lgili Konular Emine ayna PKK operasyonu DBP
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da 12 ilÃ§ede elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da 12 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
Emine Ayna adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest
Emine Ayna adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Alman ve Ä°sveÃ§ firmalarÄ±na damping soruÅŸturmasÄ±
Alman ve Ä°sveÃ§ firmalarÄ±na damping soruÅŸturmasÄ±

Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'de korkutan deprem
Ã‡anakkale'de korkutan deprem

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Hakkari'de jandarmanÄ±n dikkati PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ±nÄ± bozdu
Hakkari'de jandarmanÄ±n dikkati PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ±nÄ± bozdu

KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya Size rahat olmayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Size rahat olmayacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
Daily Sabah'Ä±n AP'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na tepki
Daily Sabah'Ä±n AP'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na tepki

AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
DiyarbakÄ±r'daki quot Åžeyh Sait'e fatiha quot pankartÄ±na aÃ§Ä±klama
DiyarbakÄ±r'daki "Åžeyh Sait'e fatiha" pankartÄ±na aÃ§Ä±klama

AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
GÃ¶rmez AB'deki Ä°slamofobiye dikkat Ã§ekti
GÃ¶rmez AB'deki Ä°slamofobiye dikkat Ã§ekti

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼lteci botu battÄ± 11 Ã¶lÃ¼
KuÅŸadasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼lteci botu battÄ±: 11 Ã¶lÃ¼

KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara'da 'ByLock'Ã§u 3 eski polise tutuklama
Ankara'da 'ByLock'Ã§u 3 eski polise tutuklama

Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
Herakles lahdi TÃ¼rkiye'ye iade ediliyor
Herakles lahdi TÃ¼rkiye'ye iade ediliyor

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
THY'den 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
ÅžÄ±rnak'ta 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'nÄ±n kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak bombalÄ± saldÄ±rÄ± amacÄ±yla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Irak'tan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± yakalandÄ±
ErdoÄŸan'dan 47 kanuna onay
ErdoÄŸan'dan 47 kanuna onay

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Erzurum'da orta ÅŸiddette deprem
Erzurum'da orta ÅŸiddette deprem

Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu

Haberler

BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
BeytÃ¼ÅŸÅŸebap Belediye BaÅŸkanÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DBP'li bir baÅŸkan daha gÃ¶zaltÄ±nda
DBP'li bir baÅŸkan daha gÃ¶zaltÄ±nda

ElazÄ±ÄŸ'daki operasyonda 5 DBP'li gÃ¶zaltÄ±nda
ElazÄ±ÄŸ'daki operasyonda 5 DBP'li gÃ¶zaltÄ±nda

DBP'li Bitlis ve GÃ¼roymak belediye baÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±
DBP'li Bitlis ve GÃ¼roymak belediye baÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±

DBP'li Malazgirt Belediye BaÅŸkanÄ± CoÅŸkun gÃ¶zaltÄ±nda
DBP'li Malazgirt Belediye BaÅŸkanÄ± CoÅŸkun gÃ¶zaltÄ±nda

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksek gÃ¶zaltÄ±nda
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksek gÃ¶zaltÄ±nda

DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan istifa etti
DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan istifa etti

ElazÄ±ÄŸ'da DBP'li belediye baÅŸkanÄ±na gÃ¶zaltÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da DBP'li belediye baÅŸkanÄ±na gÃ¶zaltÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 