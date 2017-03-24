19:58, 24 Mart 2017 Cuma

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu 'bÃ¼yÃ¼k birlik' idealiyle yaÅŸadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik PartisiÂ (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±Â Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda idealleri ve hayalleriyle anÄ±lÄ±yor. BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun en bÃ¼yÃ¼k hayalinin "Adriyatik'ten Ã‡in Seddi'ne kaynaÅŸmÄ±ÅŸ ve birleÅŸmiÅŸ bir TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

KahramanmaraÅŸ'ta 25 Mart 2009'daki helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YazÄ±cÄ±oÄŸlu, BBP tarafÄ±ndan 25-31 Mart'ta dÃ¼zenlenecek "Åžehit Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve Åžehitlerimizi Anma HaftasÄ±" etkinlikleri kapsamÄ±nda anÄ±lacak.

HayatÄ±, idealleri uÄŸruna verdiÄŸi mÃ¼cadele ile geÃ§en YazÄ±cÄ±oÄŸlu, dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini 1954'te Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esi ElmalÄ± kÃ¶yÃ¼nde aÃ§tÄ±. Ä°lkokulu kÃ¶yÃ¼nde okuyan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, ortaÃ¶ÄŸrenimini ÅžarkÄ±ÅŸla'da tamamladÄ±.

Lise yÄ±llarÄ±nda "GenÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler TeÅŸkilatÄ±"nda aktif gÃ¶rev alan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, 1971'de Ankara Ãœniversitesi Veteriner FakÃ¼ltesi'ni kazandÄ± ve buradan veteriner hekim olarak mezun oldu.

DÃ–RT KEZ Ä°DAMLA YARGILANDI

YazÄ±cÄ±oÄŸlu, 12 EylÃ¼l 1980 Ã¶ncesi ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± DerneÄŸi ve ÃœlkÃ¼cÃ¼ GenÃ§lik DerneÄŸi Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu. 30 Ocak 1981'de tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Burada "MHP ve Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kuruluÅŸlar" davasÄ±nda idamla yargÄ±lanan 220 Ã¼lkÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda yer aldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te dÃ¶rt kez idamla yargÄ±lanan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, hem iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ C-5 koÄŸuÅŸunda hem de uzun yÄ±llar kaldÄ±ÄŸÄ± Mamak Cezaevinde, 12 EylÃ¼l askeri darbesini yapan BeÅŸli Konseye ve 12 EylÃ¼l rejimine karÅŸÄ± tavÄ±r sergiledi.

Daha sonra beraat edeceÄŸi bir davadan ceza alan YazÄ±cÄ±oÄŸlu, haksÄ±z yere yaklaÅŸÄ±k 6,5 yÄ±l tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinden 8 Nisan 1987'de tahliye oldu.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu, 1988 yÄ±lÄ±nda MilliyetÃ§i Ã‡alÄ±ÅŸma Partisi'ne (MÃ‡P) katÄ±ldÄ±. 1991 genel seÃ§imlerinde Ã¼Ã§ partinin oluÅŸturduÄŸu ittifak bÃ¼nyesinde Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra MÃ‡P'den ayrÄ±larak 7 AÄŸustos 1992'de arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte "Yeni OluÅŸum Hareketini" baÅŸlattÄ±. Yeni OluÅŸum Hareketi'nin BBP'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Milli Mutabakat Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±" kamuoyunda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

6 AralÄ±k 1992'deki Siyasi Karar KurultayÄ±'nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Sivil Ä°nsiyatif ProgramÄ±", TÃ¼rk demokrasi tarihinde Ã¶nemli bir yer edindi. Bu toplantÄ±dan Ã§Ä±kan karar sonucunda partinin kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±. Bine yakÄ±n isim ve amblem Ã¶nerisi arasÄ±ndan, yapÄ±lan istiÅŸareler sonucu 27 AralÄ±k 1992'de partinin ismi BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi, amblemi ise hilal iÃ§inde gÃ¼l olarak seÃ§ildi.

HELÄ°KOPTER KAZASI

BBP, 24 AralÄ±k 1995'te yapÄ±lan genel seÃ§imlere Anavatan Partisi ile yapÄ±lan ittifakla girdi. 8 Temmuz 1996'da Refah Yol hÃ¼kÃ¼metine gÃ¼venoyu veren YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 28 Åžubat postmodern darbe sÃ¼recindeki, "Namlusunu milletine Ã§evirmiÅŸ bir tanka selam durmam." sÃ¶zleri hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, 27 Nisan e-muhtÄ±rasÄ±na da karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, 2009'daki yerel seÃ§imler Ã¶ncesi partisinin KahramanmaraÅŸ mitinginin ardÄ±ndan Yozgat'a gitmek Ã¼zere bindiÄŸi helikopterin KahramanmaraÅŸ KeÅŸ DaÄŸÄ±'na dÃ¼ÅŸmesi sonucu 25 Mart 2009'da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Marmaris'te suikast giriÅŸiminde bulunan ve tutuklananlar arasÄ±nda yer alan askerler AydÄ±n Ã–zsÄ±cak ile Davut UÃ§um'un, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun helikopter kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaza kÄ±rÄ±m ekibinde yer alan ve helikopterden parÃ§a Ã§alanlar arasÄ±nda olduÄŸu ifade edildi. BBP yetkilileri, bunun Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuyla netleÅŸtirildiÄŸini belirterek dosyanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.

"HAYALÄ° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RENE KADAR SADAKATÄ°MÄ°Z DEVAM EDECEK""

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, vefatÄ±nÄ±n 8. yÄ±lÄ±nda yarÄ±n kabri baÅŸÄ±nda anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± daha sonra da "UluslararasÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Sempozyumu" dÃ¼zenleneceÄŸini belirtti. Destici, sempozyumun konusunun "TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± ve birlik" olduÄŸunu dile getirdi.

Destici, "Rahmetli Muhsin BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ideallerinden en Ã¶nemlisi TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± ve birlikti. Zaten partisinin ismini BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi koymuÅŸ olmasÄ±ndan da bu Ã§ok aÃ§Ä±k ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lÄ±yor. 'Bir idealim var, Adriyatik'ten Ã‡in Seddi'ne kaynaÅŸmÄ±ÅŸ ve birleÅŸmiÅŸ bir TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± hayal ediyorum.' diyordu. Onun hayali bizim de hayalimiz. Bu hayali gerÃ§ekleÅŸtirene kadar da bu davaya olan sadakatimiz ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼z devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

BirliÄŸe, beraberliÄŸe, sevgiye ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ye bugÃ¼n Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu vurgulayan Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun da TÃ¼rkiye'de birliÄŸin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan siyasi liderlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini ve bu nedenle Ã§ok sevildiÄŸini vurguladÄ±.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã§ileli bir hayat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dediÄŸini anlatan Destici, ÅŸehit liderlerinin hÃ¼credeyken bile milletine ve devletine kÃ¼smediÄŸine dikkati Ã§ekti.

Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ideallerinin en baÅŸÄ±nda TÃ¼rk milletinin huzuru, mutluluÄŸu, gÃ¼veninin geldiÄŸini belirtti.

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kendisini, Anadolu insanÄ±n devlete uzanan bir eli olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izen Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun TÃ¼rk ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ±na da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini dile getirdi.

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, siyasetini de millet iradesi Ã¼zerine kurmuÅŸtu. Milletin iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¼ce boyun eÄŸmeyeceÄŸini de Ã§ok aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde ifade etti. Millet kimi seÃ§miÅŸse, tercihini kimden yÃ¶ne koymuÅŸsa, hangi yÃ¶nde belirtmiÅŸse Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu hep milletin tercihinin yanÄ±nda durdu. DoÄŸrularÄ±n yanÄ±nda durdu, yanlÄ±ÅŸÄ± da kim yaparsa, sÃ¶ylerse onun karÅŸÄ±sÄ±nda hep ok gibi dikildi. Muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ± da diÄŸerlerinden farklÄ±ydÄ±. Ä°ktidarlarÄ±n, TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netenlerin doÄŸrularÄ±na 'doÄŸru' diyecek kadar bir yÃ¼reÄŸe sahipti ama yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde karÅŸÄ± Ã§Ä±kacak kadar cesaretliydi. Her zaman yapÄ±cÄ±, yol gÃ¶sterici ve sorumlu bir siyaset adamÄ± olarak o tarzda bir muhalefet geliÅŸtirdi."

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun darbelere karÅŸÄ± bir duruÅŸ sergilediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Destici, hayatÄ±nÄ± milletine, devletine, dinine ve vatanÄ±na adadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olayla ilgili soruÅŸturmaya iliÅŸkin verilen takipsizlik kararÄ±na itiraz ettiklerini anÄ±msatarak, beklentilerinin itirazlarÄ±nÄ±n kabul edilerek, ana soruÅŸturma Ã¼zerindeki takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu ifade etti. Mustafa Destici, soruÅŸturmanÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle tamamlanarak hatasÄ±, kusuru, kastÄ± olanlarÄ±n tespit edilmesi, adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±n bedelini Ã¶demelerini beklediklerini kaydetti.