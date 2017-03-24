20:06, 24 Mart 2017 Cuma

Çeçenistan'da 6 Rus askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi





Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da 6 Rus askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da 6 askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi. Rus resmi haber ajansı TASS'ın ilgili güvenlik biriminin basın servisine dayandırdığı haberde, saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtildi. Gece saatlerinde Çeçenistan'ın Naurskaya bölgesinde askeri birliğe sızmaya çalışan silahlı güçler ile Rus güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 Rus askeri ölmüştü. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçirilmişti.

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