20:12, 24 Mart 2017 Cuma

BM'den 'Libya açıklarında batan göçmen botu' açıklaması



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IOM Sözcüsü Millman, "21 Mart 2017'de 120 göçmeni taşıyan bir botun (Libya açıklarında) batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'in Libya açıklarında geçen salı günü bir botun batması sonucunda 66 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. IOM Sözcüsü Joel Millman, "21 Mart 2017'de 120 göçmeni taşıyan bir botun (Libya açıklarında) batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Millman, "İddia edildiği şekilde bir değil de iki botun battığı bilgisini ise doğrulamıyoruz." dedi. İTALYAN BASININA DÜN YANSIYAN HABERDE 2 AYRI GÖÇMEN BOTU DENİLMİŞTİ İtalyan basınına dün yansıyan haberlere göre, Libya'nın 15 deniz mili açığında meydana gelen faciada, iki ayrı göçmen botunun alabora olduğu ve 250 göçmenin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan bir İspanyol sivil toplum kuruluşuna ait botun, 5 göçmenin cesedini denizden çıkardığı ve iki ayrı göçmen botunun battığına dair alarm verdiği kaydedilmişti.

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