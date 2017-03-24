GÃ¼ncelleme: 03:25, 25 Mart 2017 Cumartesi

'Istanbul Photo Awards Workshop' baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±nÄ±n (TÄ°KA) sponsor olduÄŸu yarÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez Ä°stanbul'da "Istanbul Photo Awards Workshop" ve "Istanbul Photo Awards Talks" dÃ¼zenlenecek.

Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸecek atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±naÂ Anadolu AjansÄ±Â (AA) ve ulusal medyada Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ foto muhabirlerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼niversitenin fotoÄŸraf bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerinden 16 kiÅŸi katÄ±lacak.

3 gÃ¼n sÃ¼recek etkinlikte, Noor AjansÄ± foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene deneyimlerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸacak.

Kozyrev ve Greene, 26 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesi Sedad HakkÄ± Eldem Oditoryumu'nda yapÄ±lacak "Istanbul Photo Awards Talks" baÅŸlÄ±klÄ± sÃ¶yleÅŸide de fotoÄŸrafseverlerle buluÅŸacak.

Ä°stanbul Photo Awards'ta Ã¶dÃ¼l alan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sergi de 2 Nisan'da Tophane-i Amire'de aÃ§Ä±lacak.

AA GÃ¶rsel Haberler YayÄ±n YÃ¶netmeni Ahmet Sel, AA'nÄ±n bugÃ¼n baÅŸlayan fotoÄŸraf atÃ¶lyelerinde 2 dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ foto muhabiri ismin ders vereceÄŸini belirtti.

Ahmet Sel, "Istanbul Photo Awards"Ä±n TÃ¼rkiye'de giderek daha geniÅŸ bir fotoÄŸraf etkinliÄŸine doÄŸru aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da bunun adÄ±mlarÄ±ndan bir tanesi olduÄŸunu dile getirdi.

Pazar gÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraf konuÅŸmalarÄ± etkinliÄŸi ve ardÄ±ndan 2 Nisan'da yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanan fotoÄŸraflardan oluÅŸan serginin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Sel, "Bu anlamda Ä°stanbul Photo Awards'Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™deki haberciliÄŸe katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AynÄ± zamanda da Ã¶nemli bir etkinlik olarak geniÅŸ kitlelerin de ilgisini Ã§ekmesini bekliyoruz." diye konuÅŸtu.