TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ve TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±nÄ±n (TÄ°KA) sponsor olduÄŸu yarÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez Ä°stanbul'da "Istanbul Photo Awards Workshop" ve "Istanbul Photo Awards Talks" dÃ¼zenlenecek.
Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸecek atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±naÂ Anadolu AjansÄ±Â (AA) ve ulusal medyada Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ foto muhabirlerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼niversitenin fotoÄŸraf bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerinden 16 kiÅŸi katÄ±lacak.
3 gÃ¼n sÃ¼recek etkinlikte, Noor AjansÄ± foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene deneyimlerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸacak.
Kozyrev ve Greene, 26 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Ãœniversitesi Sedad HakkÄ± Eldem Oditoryumu'nda yapÄ±lacak "Istanbul Photo Awards Talks" baÅŸlÄ±klÄ± sÃ¶yleÅŸide de fotoÄŸrafseverlerle buluÅŸacak.
Ä°stanbul Photo Awards'ta Ã¶dÃ¼l alan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sergi de 2 Nisan'da Tophane-i Amire'de aÃ§Ä±lacak.
AA GÃ¶rsel Haberler YayÄ±n YÃ¶netmeni Ahmet Sel, AA'nÄ±n bugÃ¼n baÅŸlayan fotoÄŸraf atÃ¶lyelerinde 2 dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ foto muhabiri ismin ders vereceÄŸini belirtti.
Ahmet Sel, "Istanbul Photo Awards"Ä±n TÃ¼rkiye'de giderek daha geniÅŸ bir fotoÄŸraf etkinliÄŸine doÄŸru aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶z konusu atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da bunun adÄ±mlarÄ±ndan bir tanesi olduÄŸunu dile getirdi.
Pazar gÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraf konuÅŸmalarÄ± etkinliÄŸi ve ardÄ±ndan 2 Nisan'da yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanan fotoÄŸraflardan oluÅŸan serginin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Sel, "Bu anlamda Ä°stanbul Photo Awards'Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™deki haberciliÄŸe katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AynÄ± zamanda da Ã¶nemli bir etkinlik olarak geniÅŸ kitlelerin de ilgisini Ã§ekmesini bekliyoruz." diye konuÅŸtu.
"Istanbul Photo Awards" yarÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez hayata geÃ§irilen "Istanbul Photo Awards Workshop" baÅŸladÄ±
YTB, Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden kopmamalarÄ± iÃ§in "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" olmak Ã¼zere destek programlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda "idealleri" ve "hayalleriyle" anÄ±lÄ±yor
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi