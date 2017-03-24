YTB'den genÃ§lere 3 farklÄ± destek programÄ±

YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (YTB), 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik 3 farklÄ± destek programÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
YTB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden kopmadan bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde aktif bireyler olmalarÄ± iÃ§in hem ana dillerini hem de bulunduklarÄ± Ã¼lkenin dillerini erken yaÅŸta iyi Ã¶ÄŸrenebilmeleri gerektiÄŸi vurgulandÄ±.
Ã‡ocuklarÄ±n 0-3 ve 3-6 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Ã§ift dilli eÄŸitilmelerinin geliÅŸimlerine de bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ift dilli eÄŸitimi destek programÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hem bulunduklarÄ± Ã¼lke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmalarÄ± amacÄ±yla okul Ã¶ncesi Ã§ift dilli eÄŸitimin teÅŸvik edilmesi amaÃ§lanÄ±yor." denildi.
"Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri" programÄ±yla 30 gencin 10 gÃ¼n sÃ¼reyle, TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi deÄŸerlerini keÅŸfetme imkanÄ± bulduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Program kapsamÄ±nda Ã¼lkemizdeki tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlara yÃ¶nelik ziyaretlerin yanÄ± sÄ±ra tarih, kÃ¼ltÃ¼r, sanat, edebiyat ve medeniyet temalÄ± seminer ve atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yer alÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda devam ettikleri okullarda yeterli dÃ¼zeyde TÃ¼rkÃ§e dil ve kÃ¼ltÃ¼r dersleri alamayan Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in de "Hafta Sonu OkullarÄ± ProgramÄ±" ilan edildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi: "Program kapsamÄ±ndaki projelerde, hafta sonu kurs programlarÄ±nÄ±n haftada 5 saat olmak Ã¼zere en az 32, en fazla 40 hafta sÃ¼recek ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ders iÃ§eriÄŸi olarak, haftada 2 saat TÃ¼rkÃ§e, 1 saat tarih, 1 saat din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve 1 saat kÃ¼ltÃ¼r-sanat dersleri planlanÄ±yor. OluÅŸturacak sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim gÃ¶recek Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 ÅŸeklinde olmasÄ± ve sÄ±nÄ±flarÄ±n 15-25 kiÅŸilik gruplardan oluÅŸmasÄ± gerekiyor. Proje takviminin, projenin uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgedeki ilk ve orta Ã¶ÄŸretim takvimi ile uyumlu olmasÄ± bekleniyor. ProgramÄ±n sÃ¼resi ise en fazla 12 ay olarak belirlendi."
AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" iÃ§in baÅŸvurularÄ±n ilan edilen tarihlerde, "proje.ytb.gov.tr" internet adresi Ã¼zerinden yapÄ±labileceÄŸi, programlara ait baÅŸvuru rehberlerine de "www.ytb.gov.tr" adresinin "proje destekleri" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden eriÅŸilebileceÄŸi bildirild
"Istanbul Photo Awards" yarÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez hayata geÃ§irilen "Istanbul Photo Awards Workshop" baÅŸladÄ±
YTB, Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden kopmamalarÄ± iÃ§in "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" olmak Ã¼zere destek programlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda "idealleri" ve "hayalleriyle" anÄ±lÄ±yor
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 3 eski polis tutuklandÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, Herakles lahdin 2010'da Cenevre serbest limanÄ±nda envanter kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda el konulduÄŸunu belirterek, "Cenevre BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 21 EylÃ¼l 2015'te lahdin iadesine kara verdi." dedi
THY'den, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a dÃ¼zenlenen uÃ§uÅŸlardaki 'elektronik cihaz yasaÄŸÄ±' ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi