GÃ¼ncelleme: 02:24, 25 Mart 2017 Cumartesi

YTB'den genÃ§lere 3 farklÄ± destek programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (YTB), 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik 3 farklÄ± destek programÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YTB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden kopmadan bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde aktif bireyler olmalarÄ± iÃ§in hem ana dillerini hem de bulunduklarÄ± Ã¼lkenin dillerini erken yaÅŸta iyi Ã¶ÄŸrenebilmeleri gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

"OKUL Ã–NCESÄ° Ã‡Ä°FT DÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M"

Ã‡ocuklarÄ±n 0-3 ve 3-6 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Ã§ift dilli eÄŸitilmelerinin geliÅŸimlerine de bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ift dilli eÄŸitimi destek programÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hem bulunduklarÄ± Ã¼lke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmalarÄ± amacÄ±yla okul Ã¶ncesi Ã§ift dilli eÄŸitimin teÅŸvik edilmesi amaÃ§lanÄ±yor." denildi.

"Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri" programÄ±yla 30 gencin 10 gÃ¼n sÃ¼reyle, TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi deÄŸerlerini keÅŸfetme imkanÄ± bulduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Program kapsamÄ±nda Ã¼lkemizdeki tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel mekanlara yÃ¶nelik ziyaretlerin yanÄ± sÄ±ra tarih, kÃ¼ltÃ¼r, sanat, edebiyat ve medeniyet temalÄ± seminer ve atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yer alÄ±yor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda devam ettikleri okullarda yeterli dÃ¼zeyde TÃ¼rkÃ§e dil ve kÃ¼ltÃ¼r dersleri alamayan Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in de "Hafta Sonu OkullarÄ± ProgramÄ±" ilan edildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlara yer verildi: "Program kapsamÄ±ndaki projelerde, hafta sonu kurs programlarÄ±nÄ±n haftada 5 saat olmak Ã¼zere en az 32, en fazla 40 hafta sÃ¼recek ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ders iÃ§eriÄŸi olarak, haftada 2 saat TÃ¼rkÃ§e, 1 saat tarih, 1 saat din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve 1 saat kÃ¼ltÃ¼r-sanat dersleri planlanÄ±yor. OluÅŸturacak sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim gÃ¶recek Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 ÅŸeklinde olmasÄ± ve sÄ±nÄ±flarÄ±n 15-25 kiÅŸilik gruplardan oluÅŸmasÄ± gerekiyor. Proje takviminin, projenin uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgedeki ilk ve orta Ã¶ÄŸretim takvimi ile uyumlu olmasÄ± bekleniyor. ProgramÄ±n sÃ¼resi ise en fazla 12 ay olarak belirlendi."

BAÅžVURULAR Ä°NTERNET ÃœZERÄ°NDEN YAPILACAK

AÃ§Ä±klamada, "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" iÃ§in baÅŸvurularÄ±n ilan edilen tarihlerde, "proje.ytb.gov.tr" internet adresi Ã¼zerinden yapÄ±labileceÄŸi, programlara ait baÅŸvuru rehberlerine de "www.ytb.gov.tr" adresinin "proje destekleri" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden eriÅŸilebileceÄŸi bildirild