Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:48, 24 Mart 2017 Cuma
Ortadoğu
21:38, 24 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Yemen'deki iç savaşta acı bilanço: 4 bin 773 sivil öldü
Yemen'deki iç savaşta acı bilanço: 4 bin 773 sivil öldü

BM, Yemen'de ikinci yılını dolduran iç savaşta 4 bin 773 sivilin öldüğünü, 8 bin 272 sivilin yaralandığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ikinci yılını dolduran iç savaşta 4 bin 773 sivilin öldüğünü, 8 bin 272 sivilin yaralandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de 26 Mart 2015'te başlayan iç savaşın son 3 ayında şiddetin dozunun giderek arttığı belirtildi.

Sadece son bir ayda koalisyon savaş gemilerinin bombardımanı ve hava saldırıları sonucu 106 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında Somalili göçmenleri taşıyan tekneye yapılan saldırıda 32 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu anımsatıldı.

İÇ SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 4 BİN 773 SİVİL ÖLDÜ

Açıklamada, iç savaşın başlamasından bu yana da 4 bin 773 sivilin öldüğü, 8 bin 272 sivilin de yaralandığı bilgisine yer verilirken, ölen ve yaralanan sivil sayısının açıklanan rakamdan çok daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca halkın yüzde 82'sini oluşturan 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler BM Yemen
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Yemen'deki iç savaşta acı bilanço 4 bin 773 sivil öldü
Yemen'deki iç savaşta acı bilanço: 4 bin 773 sivil öldü

BM, Yemen'de ikinci yılını dolduran iç savaşta 4 bin 773 sivilin öldüğünü, 8 bin 272 sivilin yaralandığını açıkladı
BM'den 'Libya açıklarında batan göçmen botu' açıklaması
BM'den 'Libya açıklarında batan göçmen botu' açıklaması

IOM Sözcüsü Millman, "21 Mart 2017'de 120 göçmeni taşıyan bir botun (Libya açıklarında) batması sonrasında 54 kişi kurtarıldı, 66 kişi ise boğularak hayatını kaybetti" dedi
Çeçenistan'da 6 Rus askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
Çeçenistan'da 6 Rus askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'da 6 Rus askerin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay
Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için nihai onay verdiği bildirildi
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü
Londra saldırganının profili İslamofobikleri üzdü

İngiliz güvenlik güçlerinin, önceki gün Londra'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın profilini ortaya çıkarmada elde ettiği bilgiler "Müslümanların arasından çıkıp gelmiş bir kişi” portresi bekleyen İslamofobikleri hayal kırıklığına uğrattı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'un batısında 18 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul kent merkezinin batı yakasında şimdiye kadar 18 mahallede kontrol sağlandı
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak seçimlerde merkez sağdaki AB yanlısı GERB ile Rusya'ya yakın duran Sosyalistler çekişecek
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay
BM'den Myanmar'da soruşturma komisyonuna onay

BM İnsan Hakları Konseyi, Arakan'da Müslümanlara yönelik insan hakkı ihlallerinin tespiti için uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına onay verdi
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti
FETÖ şüphelisi eski din görevlileri DİTİB'i dava etti

FETÖ şüphelisi eski iki din görevlisi ile DİTİB'in ilk davası Köln İş Mahkemesinde görüldü
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel
Bulgar polisinden Türkiye'den gelen araçlara engel

Bulgaristan sınır kapısı çıkışında aşırı milliyetçi grupların eylem yapmasını gerekçe gösteren Bulgar polisi, Türkiye'den ülkeye araç girişine izin vermiyor
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale
İsrail'den Filistin'deki gösteriye müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.
quot UCM güvenilirliğini ispatlamalı quot
"UCM güvenilirliğini ispatlamalı"

Filistinli hukukçu Surani, "UCM, uluslararası davalarda bağımsız ve güvenilir olduğunu ispat etmeli"
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde
DEAŞ'tan kaçan Suriyeliler rejim uçaklarının hedefinde

DEAŞ'ın zulmünden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sığınan Suriyeliler, burada da Esed rejiminin acımasız saldırılarının hedefi oluyor
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma 2 ölü
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 2 ölü

Fetih ile Cund eş-Şam grupları arasında çıkan çatışmalarda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da görme engelliler orkestrası
Mısır'da görme engelliler orkestrası

Kahire'deki akademide eğitim alan engelli müzisyenler, orkestra şefini görmemelerine rağmen ahenk içinde sanatlarını icra ediyor
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı
Kuraklığın pençesindeki Somali için acil yardım çağrısı

İHH, Somali'de kuraklığa bağlı ölümler ve acil yardıma duyulan ihtiyacı kamuoyuyla paylaştı

Haberler

BM'yi karıştıran İsrail raporu
BM'yi karıştıran İsrail raporu

BM, Ukrayna’daki krize ilişkin 17. raporu açıkladı
BM Ukrayna daki krize ilişkin 17 raporu açıkladı

BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı
BM'den Myanmar'da uluslararası soruşturma çağrısı

BM: Son 72 yılın en büyük insani krizini yaşıyoruz
BM Son 72 yılın en büyük insani krizini yaşıyoruz

Suriye barış görüşmelerinin 5. tur tarihi belli oldu
Suriye barış görüşmelerinin 5 tur tarihi belli oldu

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde 3 konu görüşülecek
Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde 3 konu görüşülecek

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 23 Şubat'ta
Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 23 Şubat'ta

BM: Ukrayna'daki durumdan ciddi endişe duyuyoruz
BM Ukrayna'daki durumdan ciddi endişe duyuyoruz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 