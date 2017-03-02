21:38, 24 Mart 2017 Cuma

Yemen'deki iç savaşta acı bilanço: 4 bin 773 sivil öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ikinci yılını dolduran iç savaşta 4 bin 773 sivilin öldüğünü, 8 bin 272 sivilin yaralandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de 26 Mart 2015'te başlayan iç savaşın son 3 ayında şiddetin dozunun giderek arttığı belirtildi.

Sadece son bir ayda koalisyon savaş gemilerinin bombardımanı ve hava saldırıları sonucu 106 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında Somalili göçmenleri taşıyan tekneye yapılan saldırıda 32 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu anımsatıldı.

İÇ SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 4 BİN 773 SİVİL ÖLDÜ

Açıklamada, iç savaşın başlamasından bu yana da 4 bin 773 sivilin öldüğü, 8 bin 272 sivilin de yaralandığı bilgisine yer verilirken, ölen ve yaralanan sivil sayısının açıklanan rakamdan çok daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca halkın yüzde 82'sini oluşturan 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.