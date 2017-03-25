Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyareti 30 Mart'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner adÄ±na yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da dahil Ankara'da Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.
Ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine zemin olacaÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Bakan Tillerson, bÃ¶lgesel istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli rolÃ¼ne bir kez daha vurgu yapacak ve Suriye ile Irak'ta DEAÅž'Ä±n yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ± mÃ¼cadelesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§enekleri tartÄ±ÅŸacak." ifadesine yer verildi.
AÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n 31 Mart'ta ise BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de NATO Genel Merkezini ziyaret edeceÄŸi duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 16 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
AK Parti MKYK Ãœyesi ve EskiÅŸehir Milletvekili GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
"Istanbul Photo Awards" yarÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez hayata geÃ§irilen "Istanbul Photo Awards Workshop" baÅŸladÄ±
YTB, Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden kopmamalarÄ± iÃ§in "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" olmak Ã¼zere destek programlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda "idealleri" ve "hayalleriyle" anÄ±lÄ±yor
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.