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10:45, 25 Mart 2017 Cumartesi
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09:00, 25 Mart 2017 Cumartesi

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Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyareti 30 Mart'ta
Tillerson'Ä±n TÃ¼rkiye ziyareti 30 Mart'ta

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner adÄ±na yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da dahil Ankara'da Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine zemin olacaÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Bakan Tillerson, bÃ¶lgesel istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli rolÃ¼ne bir kez daha vurgu yapacak ve Suriye ile Irak'ta DEAÅž'Ä±n yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ± mÃ¼cadelesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§enekleri tartÄ±ÅŸacak." ifadesine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n 31 Mart'ta ise BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de NATO Genel Merkezini ziyaret edeceÄŸi duyuruldu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 16 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD TÃ¼rkiye Rex Tillerson
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