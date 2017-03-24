08:48, 25 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Seyhan Caddesi'nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, Manavgat Starlight Otel'de Memur-Sen'in 5. BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

- ErdoÄŸan, Belek Cornelia De Lux Otel'de York DÃ¼kÃ¼ Prens Andrew'i kabul edecek ve TatlÄ±dil Forumu akÅŸam yemeÄŸi ve kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Antalya/14.00/16.30/18.15/19.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¶kmeydan'da halka seslenecek, Bitlis ValiliÄŸine ziyarette bulunacak, 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda halka seslenecek ve Siirt ValiliÄŸini ziyaret edecek.

(Bitlis/13.00/14.30/Siirt/16.00/17.30)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ±â€‹ Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek ve Demirok Tesisleri'nde halkla buluÅŸacak.

- KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AtaÅŸehir Silence Ä°stanbul Otel'de Ä°stanbul'da Kastamonu AraÃ§ Dernekleri Federasyonu Geleneksel Dostluk ve DayanÄ±ÅŸma Gecesi'ne katÄ±lacak.

(DiyarbakÄ±r/11.00/12.00/Ä°stanbul/19.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÃ¶lkÃ¶y ve AybastÄ±'da halkla bir araya gelecek.

(Ordu/11.35/14.00)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, cemevi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, AK Parti OnikiÅŸubat Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Evet Ofisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve Kafkas KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(KahramanmaraÅŸ/11.30/14.15/16.00)

3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, BaÅŸakÅŸehir'de STK temsilcileri ve hukukÃ§ularla, Silivri'de STK, kanaat Ã¶nderleri ve hukukÃ§ularla bir araya gelecek, Silivri'de mitinge, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde "Kanaat Ã–nderleriyle ToplantÄ±"ya iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/12.00-20.00)Â

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Kumburgaz'da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelecek, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± esnafÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Ä°stanbul/10.00/14.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, SarÄ±z ilÃ§esini ziyaret ederek halkla buluÅŸacak.

(Kayseri/11.00)Â

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, 19 MayÄ±s Sanayi Sitesi esnafÄ±, AK Parti Canik Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, STK ve spor kulÃ¼plerinin temsilcileriyle buluÅŸacak; muhtarlar, iÅŸ adamlarÄ± ve resmi kurum mÃ¼dÃ¼rleriyle toplantÄ± yapacak.

(Samsun/10.00-19.30)Â

7- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, TepebaÅŸÄ± ilÃ§esi muhtarlarÄ±yla, gurbetÃ§ilerle bir araya gelecek ve Karadenizliler DerneÄŸi ziyaret edecek.

(EskiÅŸehir/10.30 /15.00/17.00)Â

8- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã‡ekmekÃ¶y'de Sivas Ä°li ve Ä°lÃ§eleri STK BaÅŸkanlarÄ± ve YÃ¶netimleri BuluÅŸmasÄ±'na, EÄŸitim-Bir-Sen Ã–ÄŸretmenler BuluÅŸmasÄ±'na, 81 Ä°l 81 KÄ±zÄ±lay Anaokulu Projesi TanÄ±tÄ±mÄ±'na; AtaÅŸehir'de okul mÃ¼dÃ¼r ve Ã¶ÄŸretmenlerinin konferansÄ±na, Sultangazi'de Okul Aile Birlikleri ve Halk EÄŸitim Merkezleri ve Okul MÃ¼dÃ¼rleri BuluÅŸmasÄ± ile KarslÄ± Kanaat Ã–nderi ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00-20.00)Â

9- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Åžuhut ilÃ§esinde DSÄ° tesisleri toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ merasimi ile gelir getirici tÃ¼r ve OrkÃ¶y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, genÃ§lerle buluÅŸacak.

(Afyonkarahisar/10.00-20.00)Â

10- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Kayseri mitingine katÄ±lacak.

(Kayseri/14.00)Â

11- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°SKUR Ä°plik ve Tekstil FabrikasÄ±'nÄ± ziyaret edecek, EÄŸil'de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kanaat Ã¶nderleri ve parti Ã¼yeleriyle buluÅŸacak ve Ã§eÅŸitli programlara katÄ±lacak.

(DiyarbakÄ±r/09.30-18.30)

12- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± NÃ¼khet Hotar, Seferihisar'da STK temsilcileri, kanaat Ã¶nderleri ve muhtarlarla bir araya gelecek, kadÄ±nlarla toplantÄ± yapacak, "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na katÄ±larak kent merkezinde STK temsilcileri ve muhtarlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ä°zmir/10.00-17.00)Â

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EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Beykoz'da muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya gelecek, mitinge katÄ±lacak, gÃ¼mrÃ¼kÃ§Ã¼, mali mÃ¼ÅŸavirler ve genÃ§ seÃ§menlerle buluÅŸacak, ÃœskÃ¼dar YozgatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00-20.00)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Urla'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri toplantÄ± yapacak, MARBLE UluslararasÄ± DoÄŸaltaÅŸ ve Teknolojileri FuarÄ±nÄ± ziyaret edecek, AK Parti'nin "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°zmir/10.00-16.00)

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, Akdeniz PazarcÄ±lar Esnaf OdasÄ±yla toplantÄ± yapacak, Erdemli'de AK Parti teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret ederek Limonlu Kumkuyu ArÄ±tma Tesisi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Mersin Ekonomi Platformu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(MersiÌ‡n/09.30-19.30)Â

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Mersin Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ±yla toplantÄ± yapacak, Tarsus'ta esnafÄ± ziyaret edecek ve Mersin Ekonomi Platformu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Mersin/10.00-19.30)Â

5- UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, UludaÄŸ Ekonomi Zirvesi'ne katÄ±lacak, ziyaretlerde bulunacak ve vatandaÅŸlarla bir araya gelecek.

(Bursa/09.30-21.00)Â

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, 6. TÃ¼rk-Ä°ngiliz TatlÄ±dil Forumu kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan ile heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan konuÅŸma yapacak.

(Antalya/13.00/14.15)

2- AB'nin kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ± olarak kabul edilen 1957 tarihli Roma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda AB liderleri ve 27 Ã¼ye Ã¼lke lideri Ä°talya'daki zirvede bir araya gelecek.

(Roma)Â

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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SPOR

1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Moldova ile oynayacaÄŸÄ± Ã¶zel maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na EskiÅŸehir'de baÅŸlayacak.

(EskiÅŸehir/18.30)Â

2- Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÄ±llÄ±k OlaÄŸan Genel Kurulu, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi 23. haftasÄ±nda TOFAÅž-Trabzonspor Medical Park, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-BeÅŸiktaÅŸ-Sompo Japan maÃ§larÄ± oynanacak.

(Bursa/16.00/Ä°zmir/18.00/Ä°stanbul/18.30)Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 23. haftasÄ±, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ä°stanbul Ãœniversitesi, FenerbahÃ§e-Mersin Basketbol ve BeÅŸiktaÅŸ-BOTAÅž maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Mersin/14.00/Ä°stanbul/15.30/16.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, Ã‡anakkale Belediyespor-Seramiksan, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-BeÅŸiktaÅŸ, Ä°dmanocaÄŸÄ±-SarÄ±yer Belediyespor, VakÄ±fBank-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve FenerbahÃ§e-NilÃ¼fer Belediyespor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Ã‡anakkale/Ä°stanbul/Trabzon/Ä°stanbul/16.00/18.00)Â

6- Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftasÄ±nda Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat BankasÄ±-Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(Tokat/14.00/Ankara/15.00)Â

7- Formula 1'de sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avustralya Grand Prix'si sÄ±ralama turlarÄ± yapÄ±lacak.

(Melbourne/09.00)Â

8- Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. gruplarda 28. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.

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Ã–ZEL HABER

1- 22. DÃ¼nya Petrol Kongresi'ne doÄŸru

- DÃ¼nya Petrol Konseyi BaÅŸkanÄ± Jozsef Toth:

"22. DÃ¼nya Petrol Kongresi'nin (WPC) 9-13 Temmuz'da Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenmesinin Ã¼lkeye pozitif katkÄ±sÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TÃ¼rk organizasyon komitesi Ã§ok iyi bir iÅŸ Ã§Ä±karÄ±yor. Ãœst dÃ¼zey ve tanÄ±nmÄ±ÅŸ birÃ§ok konuÅŸmacÄ±yÄ± bir araya getirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

- "TÃ¼rkiye, Orta Asya, Akdeniz, Avrupa ve bu bÃ¶lgeler Ã¼zerinden geÃ§en tÃ¼m rotalar iÃ§in Ã¶nemli bir geÃ§iÅŸ merkezi. Ã–nemli bir coÄŸrafi pozisyona sahip"

- Brezilya Petrol EnstitÃ¼sÃ¼ (IBP) YÃ¶netici Sekreteri Milton Filho:

"Ulusal KalkÄ±nma BankasÄ±'nÄ±n araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, gelecek 3 ya da 4 yÄ±l iÃ§inde Brezilya'ya yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±m 50 milyar dolarÄ± bulacak ve bunun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± petrol sektÃ¶rÃ¼ne gidecek. Ãœlkenin rekabetÃ§i olabilmesi iÃ§in pek Ã§ok yatÄ±rÄ±m gerekiyor ve burada TÃ¼rk firmalarÄ± iÃ§in ciddi bir olanak gÃ¶rÃ¼yorum"

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