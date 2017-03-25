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10:45, 25 Mart 2017 Cumartesi
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09:13, 25 Mart 2017 Cumartesi

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ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 6858 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

YayÄ±mlanan diÄŸer kanunlar ise ÅŸÃ¶yle:

6860 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Uganda Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6862 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gabon Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6863 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Yolcu ve EÅŸyanÄ±n Karayoluyla UluslararasÄ± TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6869 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Uruguay DoÄŸu Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6872 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k KonularÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ve KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± YardÄ±m AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6874 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ekvator Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6876 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6877 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Hindistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti GenÃ§lik Faaliyetleri ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6878 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat AlanÄ±nda AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6879 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6880 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gana Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r, EÄŸitim, Bilim, BasÄ±n-YayÄ±n, GenÃ§lik ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6886 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Peru Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6889 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tanzanya BirleÅŸik Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6891 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Somali Federal Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6892 sayÄ±lÄ± "KÃ¼ltÃ¼rel Ä°fadelerin Ã‡eÅŸitliliÄŸinin KorunmasÄ± ve GeliÅŸtirilmesi SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6895 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6898 sayÄ±lÄ± "Denizcilik Ã‡alÄ±ÅŸma SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6899 sayÄ±lÄ± "UluslararasÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±ÄŸa Ä°liÅŸkin YasadÄ±ÅŸÄ± Eylemlerin Ã–nlenmesi HakkÄ±nda SÃ¶zleÅŸmenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6900 sayÄ±lÄ± "UÃ§aklarÄ±n KanundÄ±ÅŸÄ± Yollarla Ele GeÃ§irilmesinin Ã–nlenmesi HakkÄ±nda SÃ¶zleÅŸmeye Ek ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6901 sayÄ±lÄ± "Akdeniz ve Karadeniz Ä°Ã§in Sanal BÃ¶lgesel Deniz Trafik Merkezi KurulmasÄ±na Dair Operasyonel DÃ¼zenlemenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6902 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6903 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Teknik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6904 sayÄ±lÄ± "Gemilerin Ä°htiyati Haczine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6905 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile LÃ¼bnan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda DeÄŸiÅŸtirilmiÅŸ Åžekliyle 1978 Tarihli Gemi AdamlarÄ±nÄ±n EÄŸitim, Belgelendirilme ve Vardiya StandartlarÄ± UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi Kural 1/10 UyarÄ±nca Belgelerin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TanÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6906 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6907 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6908 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6909 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti ArasÄ±nda Hukuki ve Ticari Konularda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6910 sayÄ±lÄ± "KÄ±ta SahanlÄ±ÄŸÄ±nda Bulunan Sabit PlatformlarÄ±n GÃ¼venliÄŸine KarÅŸÄ± YasadÄ±ÅŸÄ± Eylemlerin Ã–nlenmesine Dair Protokole Ait 2005 ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6911 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Ä°ade AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6912 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Cezai Konularda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6913 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6914 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kamerun Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6915 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6916 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve KamboÃ§ya KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6917 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda HayvancÄ±lÄ±k ve Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6918 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Deniz BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve KÃ¼ltÃ¼r BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6919 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6920 sayÄ±lÄ± â€œTÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kenya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."

6921 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile BangladeÅŸ Halk Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve TÄ±p Bilimleri AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."

6922 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6923 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerinin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KullanÄ±mÄ± ve DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6936 sayÄ±lÄ± "DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ StatÃ¼sÃ¼nÃ¼n 38 inci Maddesinin DeÄŸiÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6938 sayÄ±lÄ± "EÅŸyanÄ±n SÄ±nÄ±rlardaki Kontrollerinin UyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmenin UluslararasÄ± Demiryolu YÃ¼k TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin SÄ±nÄ±r GeÃ§iÅŸ Ä°ÅŸlemlerinin KolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± 9 NumaralÄ± Ekinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6940 sayÄ±lÄ± "Gemi AlacaklÄ±sÄ± HaklarÄ±na ve Gemi Ä°poteklerine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."

6941 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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