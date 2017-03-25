ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 47 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 6858 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
YayÄ±mlanan diÄŸer kanunlar ise ÅŸÃ¶yle:
6860 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Uganda Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6862 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gabon Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6863 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Yolcu ve EÅŸyanÄ±n Karayoluyla UluslararasÄ± TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6869 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Uruguay DoÄŸu Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6872 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k KonularÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ve KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± YardÄ±m AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6874 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ekvator Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6876 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6877 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Hindistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti GenÃ§lik Faaliyetleri ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6878 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat AlanÄ±nda AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6879 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6880 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gana Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r, EÄŸitim, Bilim, BasÄ±n-YayÄ±n, GenÃ§lik ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6886 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Peru Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6889 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tanzanya BirleÅŸik Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6891 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Somali Federal Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6892 sayÄ±lÄ± "KÃ¼ltÃ¼rel Ä°fadelerin Ã‡eÅŸitliliÄŸinin KorunmasÄ± ve GeliÅŸtirilmesi SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6895 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6898 sayÄ±lÄ± "Denizcilik Ã‡alÄ±ÅŸma SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6899 sayÄ±lÄ± "UluslararasÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±ÄŸa Ä°liÅŸkin YasadÄ±ÅŸÄ± Eylemlerin Ã–nlenmesi HakkÄ±nda SÃ¶zleÅŸmenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6900 sayÄ±lÄ± "UÃ§aklarÄ±n KanundÄ±ÅŸÄ± Yollarla Ele GeÃ§irilmesinin Ã–nlenmesi HakkÄ±nda SÃ¶zleÅŸmeye Ek ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6901 sayÄ±lÄ± "Akdeniz ve Karadeniz Ä°Ã§in Sanal BÃ¶lgesel Deniz Trafik Merkezi KurulmasÄ±na Dair Operasyonel DÃ¼zenlemenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6902 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6903 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Teknik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6904 sayÄ±lÄ± "Gemilerin Ä°htiyati Haczine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6905 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile LÃ¼bnan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda DeÄŸiÅŸtirilmiÅŸ Åžekliyle 1978 Tarihli Gemi AdamlarÄ±nÄ±n EÄŸitim, Belgelendirilme ve Vardiya StandartlarÄ± UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi Kural 1/10 UyarÄ±nca Belgelerin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TanÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6906 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6907 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6908 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6909 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti ArasÄ±nda Hukuki ve Ticari Konularda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6910 sayÄ±lÄ± "KÄ±ta SahanlÄ±ÄŸÄ±nda Bulunan Sabit PlatformlarÄ±n GÃ¼venliÄŸine KarÅŸÄ± YasadÄ±ÅŸÄ± Eylemlerin Ã–nlenmesine Dair Protokole Ait 2005 ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6911 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Ä°ade AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6912 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Cezai Konularda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6913 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6914 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kamerun Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6915 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6916 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve KamboÃ§ya KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6917 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda HayvancÄ±lÄ±k ve Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6918 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Deniz BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve KÃ¼ltÃ¼r BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6919 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6920 sayÄ±lÄ± â€œTÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kenya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."
6921 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile BangladeÅŸ Halk Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve TÄ±p Bilimleri AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."
6922 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6923 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerinin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KullanÄ±mÄ± ve DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6936 sayÄ±lÄ± "DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ StatÃ¼sÃ¼nÃ¼n 38 inci Maddesinin DeÄŸiÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6938 sayÄ±lÄ± "EÅŸyanÄ±n SÄ±nÄ±rlardaki Kontrollerinin UyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmenin UluslararasÄ± Demiryolu YÃ¼k TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin SÄ±nÄ±r GeÃ§iÅŸ Ä°ÅŸlemlerinin KolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± 9 NumaralÄ± Ekinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6940 sayÄ±lÄ± "Gemi AlacaklÄ±sÄ± HaklarÄ±na ve Gemi Ä°poteklerine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6941 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
AK Parti MKYK Ãœyesi ve EskiÅŸehir Milletvekili GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
"Istanbul Photo Awards" yarÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bu yÄ±l ilk kez hayata geÃ§irilen "Istanbul Photo Awards Workshop" baÅŸladÄ±
YTB, Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinden kopmamalarÄ± iÃ§in "Ã‡ift Dilli EÄŸitimi Destek ProgramÄ±, Evliya Ã‡elebi GenÃ§lik KÃ¶prÃ¼leri ProgramÄ±" ve "Haftasonu OkullarÄ± ProgramÄ±" olmak Ã¼zere destek programlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda "idealleri" ve "hayalleriyle" anÄ±lÄ±yor
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 12 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
KavaklÄ± kÃ¶yÃ¼ Ã‡eltik Mahallesi'nde yola tuzaklanan 300 kilogram patlayÄ±cÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince imha edildi, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilen Ã§alÄ±ntÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin Nazi benzetmesine yÃ¶nelik tepkilerine "Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r de o nazi deyince rahatla. Size rahat olmayacak. Siz Tayyip ErdoÄŸan'a diktatÃ¶r dedikÃ§e o da size nazi ve faÅŸist diyecek" sÃ¶zleriyle cevap verdi
AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
KuÅŸadasÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± Davutlar Mevkii civarÄ±nda bir mÃ¼lteci botu battÄ±, 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.