09:45, 25 Mart 2017 Cumartesi

TÃ¼rk Milletvekiline "Avrupa'ya nÃ¼kleer rapor gÃ¶revi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti EskiÅŸehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ãœyesi Emine Nur GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlamak iÃ§in gÃ¶revlendirildi.

AK Parti MKYK Ãœyesi de olan GÃ¼nay, Fransa'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen Avrupa Konseyi Sosyal Ä°ÅŸler, Kamu SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Komitesi ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil etti.

ToplantÄ±da artan gelir adaletsizliÄŸinin toplumsal bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeye yÃ¶nelik tehditleri, istihdam, sermaye ve bÃ¼yÃ¼me konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸleri yapÄ±lmasÄ±, bÃ¼yÃ¼k kent merkezlerinde hava kalitesi ve dizel emisyonlarÄ±, Avrupa'da artan terÃ¶r tehditleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda nÃ¼kleer gÃ¼venlik gibi konular ele alÄ±ndÄ±.

ToplantÄ±da GÃ¼nay'a, hem teknolojik ve Ã§evre aÃ§Ä±sÄ±ndan hem de nÃ¼kleer terÃ¶r aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± bir raporda birleÅŸtirmesi gÃ¶revi verildi. Hem nÃ¼kleer santral olan yerlerde araÅŸtÄ±rma yapacak hem de nÃ¼kleer konusu ile ilgili uluslararasÄ± kurumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlayacak.

NÃœKLEER ENERJÄ° HERKESÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR

GÃ¼nay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer tesislerin, enerji aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapamak iÃ§in birÃ§ok Ã¼lkede alternatif enerji kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, nÃ¼kleer tesislerin enerji arzÄ±nda gÃ¼nÃ¼n bir gerÃ§eÄŸi durumunda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

NÃ¼kleer santrallerin uluslararasÄ± teknolojik ve gÃ¼venlik standartlarÄ±nda tesis edilmesinin ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen GÃ¼nay, "Avrupa Konseyi deÄŸerleri ve uluslararasÄ± standartlar Ã§erÃ§evesinde bazÄ± nÃ¼kleer tesisleri gÃ¼venlik, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Ã§evreye etkisi aÃ§Ä±sÄ±ndan ele alacaÄŸÄ±m. NÃ¼kleer santraller sadece bir Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸayanlarÄ± deÄŸil komÅŸu Ã¼lkeleri de doÄŸrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda 'sÄ±nÄ±r aÅŸan Ã§evresel etki deÄŸerlendirmesi sÃ¶zleÅŸmesi' de Ã¶nemli bir boyut olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE DIÅžA DÃ–NÃœK BÄ°R ÃœLKE

GÃ¼nay, TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda uluslararasÄ± arenada daha etkili ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir rol Ã¼stlendiÄŸini kaydetti. TÃ¼rkiye'nin daha Ã¶nce uygulanan dÄ±ÅŸ politikalar gereÄŸi iÃ§e kapanÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan GÃ¼nay, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye, Ã¼zerindeki bu algÄ±yÄ± yÄ±karak uluslararasÄ± konular ile yakÄ±ndan ilgilenen, Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼reten, Ã§Ã¶zÃ¼mlere destek olan bir Ã¼lke haline gelmiÅŸ durumda. Ben de Ã¼lkemizi uluslararasÄ± anlamda temsil etmekten tabii ki gurur duyuyorum. Burada gÃ¼ndemde yer alan konular ile alakalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi dile getiriyoruz. Ã–nemli bilgi paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve istiÅŸareler yapÄ±lÄ±yor. Ãœlkemize dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bunlarÄ± ilgililer ile birlikte deÄŸerlendiriyor ve atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± belirliyoruz."