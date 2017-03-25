TÃ¼rk Milletvekiline

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti EskiÅŸehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ãœyesi Emine Nur GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlamak iÃ§in gÃ¶revlendirildi.
AK Parti MKYK Ãœyesi de olan GÃ¼nay, Fransa'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen Avrupa Konseyi Sosyal Ä°ÅŸler, Kamu SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Komitesi ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil etti.
ToplantÄ±da artan gelir adaletsizliÄŸinin toplumsal bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeye yÃ¶nelik tehditleri, istihdam, sermaye ve bÃ¼yÃ¼me konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸleri yapÄ±lmasÄ±, bÃ¼yÃ¼k kent merkezlerinde hava kalitesi ve dizel emisyonlarÄ±, Avrupa'da artan terÃ¶r tehditleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda nÃ¼kleer gÃ¼venlik gibi konular ele alÄ±ndÄ±.
ToplantÄ±da GÃ¼nay'a, hem teknolojik ve Ã§evre aÃ§Ä±sÄ±ndan hem de nÃ¼kleer terÃ¶r aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± bir raporda birleÅŸtirmesi gÃ¶revi verildi. Hem nÃ¼kleer santral olan yerlerde araÅŸtÄ±rma yapacak hem de nÃ¼kleer konusu ile ilgili uluslararasÄ± kurumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlayacak.
NÃœKLEER ENERJÄ° HERKESÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR
GÃ¼nay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer tesislerin, enerji aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapamak iÃ§in birÃ§ok Ã¼lkede alternatif enerji kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, nÃ¼kleer tesislerin enerji arzÄ±nda gÃ¼nÃ¼n bir gerÃ§eÄŸi durumunda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.
NÃ¼kleer santrallerin uluslararasÄ± teknolojik ve gÃ¼venlik standartlarÄ±nda tesis edilmesinin ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen GÃ¼nay, "Avrupa Konseyi deÄŸerleri ve uluslararasÄ± standartlar Ã§erÃ§evesinde bazÄ± nÃ¼kleer tesisleri gÃ¼venlik, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Ã§evreye etkisi aÃ§Ä±sÄ±ndan ele alacaÄŸÄ±m. NÃ¼kleer santraller sadece bir Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸayanlarÄ± deÄŸil komÅŸu Ã¼lkeleri de doÄŸrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda 'sÄ±nÄ±r aÅŸan Ã§evresel etki deÄŸerlendirmesi sÃ¶zleÅŸmesi' de Ã¶nemli bir boyut olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃœRKÄ°YE DIÅžA DÃ–NÃœK BÄ°R ÃœLKE
GÃ¼nay, TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda uluslararasÄ± arenada daha etkili ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir rol Ã¼stlendiÄŸini kaydetti. TÃ¼rkiye'nin daha Ã¶nce uygulanan dÄ±ÅŸ politikalar gereÄŸi iÃ§e kapanÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan GÃ¼nay, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"TÃ¼rkiye, Ã¼zerindeki bu algÄ±yÄ± yÄ±karak uluslararasÄ± konular ile yakÄ±ndan ilgilenen, Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼reten, Ã§Ã¶zÃ¼mlere destek olan bir Ã¼lke haline gelmiÅŸ durumda. Ben de Ã¼lkemizi uluslararasÄ± anlamda temsil etmekten tabii ki gurur duyuyorum. Burada gÃ¼ndemde yer alan konular ile alakalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi dile getiriyoruz. Ã–nemli bilgi paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve istiÅŸareler yapÄ±lÄ±yor. Ãœlkemize dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde bunlarÄ± ilgililer ile birlikte deÄŸerlendiriyor ve atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± belirliyoruz."
AK Parti MKYK Ãœyesi ve EskiÅŸehir Milletvekili GÃ¼nay, Avrupa Konseyi iÃ§in "NÃ¼kleer Enerji ProgramlarÄ± ve Bu Programlara Avrupa'daki BakÄ±ÅŸ" konulu bir rapor hazÄ±rlayacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸini ve bu ziyaretin iki NATO mÃ¼ttefiki arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ±n daha da gÃ¼Ã§lenmesine zemin olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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AKPM TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kcan, "HiÃ§bir hukuki gerekÃ§esi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu karar Avrupa basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarihinde kara bir leke olarak hafÄ±zalara kazÄ±nacaktÄ±r" dedi
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Akar, "Pankart, SeÃ§im Koordinasyon Merkezi ile Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi ve talimatÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Parti olarak pankart ve sloganlarÄ±mÄ±z belli bir standart ve disiplin iÃ§inde hazÄ±rlanÄ±r ve asÄ±lÄ±r. Bu pankartÄ±n ne amaÃ§la ve kimler tarafÄ±ndan asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Avrupa'nÄ±n kalplerini kuÅŸatan Ä°slamofobik nefretler, o dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar maalesef bizleri de buldu. BarÄ±ÅŸ elÃ§ilerini son gÃ¼nlerde casus ilan etmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar ileriye gittiler" dedi
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