10:03, 25 Mart 2017 Cumartesi

Arktik buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼nde rekor dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesinin (NASA) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, NASA ve ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlerde, 7 Mart'ta Kuzey Kutup Dairesinde Arktik buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n azami kÄ±ÅŸ geniÅŸliÄŸinin rekor seviyeye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DÃ¼nya'nÄ±n diÄŸer ucunda, yaz mevsiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kutup Dairesinde ise 3 Mart'ta Antarktika'daki deniz buzu Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n asgari yaz geniÅŸliÄŸinin yine rekor seviyede dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Bilim insanlarÄ±, her iki kutuptaki deniz buzu Ã¶rtÃ¼sÃ¼ toplamÄ±nÄ±n 13 Åžubat'ta Ã¶lÃ§Ã¼mlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana gÃ¶rÃ¼len en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyeye gerilediÄŸi, 16,2 milyon kilometrekare olarak Ã¶lÃ§Ã¼len toplam kutup deniz buzu Ã¶rtÃ¼sÃ¼ geniÅŸliÄŸinin 1981-2010 arasÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼len ortalama geniÅŸlikten 2 milyon kilometrekare daha az olduÄŸu, bunun Meksika'dan daha bÃ¼yÃ¼k miktarda buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼ kaybÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti.

Kuzey Kutup Dairesi buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n 1979'dan bu yana her on yÄ±lda ortalama yÃ¼zde 2,8 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bilim insanlarÄ±, asgari yaz geniÅŸliÄŸinin ise her on yÄ±lda ortalama yÃ¼zde 13,5 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, buz Ã¶rtÃ¼sÃ¼ndeki daralmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra buz kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bunun kÃ¼resel Ä±sÄ±nma etkilerinin Antarktika'da hissedilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.