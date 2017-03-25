Endonezya’da ABD askeri uçağı acil iniş yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, arıza nedeniyle Endonezya’nın batısındaki Açe eyaletine acil iniş yaptı.
Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Boeing 707 tipi ABD askeri uçağı, teknik arıza sebebiyle Açe eyaletindeki Sultan Iskandar Muda Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçen uçağın pilotu, acil durum çağrısıyla iniş izni istedi ve patlama riskini önlemek amacıyla havada yakıt boşalttı.
Motorlarından birinde arıza oluşan uçağın inişinden önce de olası tehlikelere karşı havalimanında üst seviyede güvenlik önlemi alındı.
Açe’ye 20 kişilik askeri personeliyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın, Japonya’daki bir hava üssüne gitmek üzere Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’nda ABD’ye ait hava üssünden kalktığı bildirildi.
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Boeing 707 tipi ABD askeri uçağı, teknik arıza sebebiyle Açe eyaletindeki Sultan Iskandar Muda Uluslararası Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı
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