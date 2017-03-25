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AB'den Ukrayna'ya uydudan istihbarat desteği
AB'den Ukrayna'ya uydudan istihbarat desteği

Donbas’ın işgal edilen bölgelerinde askerlerin ve askeri araçların varlığı veya bunların hareketi ile ilgili bilgilerin elde edilebilmesi için AB'den Ukrayna'ya 3 milyon avro finansman sağlanmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) adına Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’na uydu-görsel istihbarat alanında 3 milyon euro tutarında finansman sağlayacak.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna Temsilciliği Basın Servisi’nden paylaşılan bilgiye göre konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini açıklama yaptı.

Federica Mogherini, “Uydu verilerinin kullanılması, günümüzde maalesef gözlemcilerin erişimi olmayan bölgelerdeki durumun daha derin şekilde gözlemlenmesini sağlayacak. Bunun dışında bu veriler, genel olarak gözlemcilerin daha etkili şekilde konuşlandırılmasına da yardımcı olacak” diye kaydetti.

qha'da yer alan habere göre Mogherini, uydu istihbaratı sayesinde altyapı hasarları ve Donbas’ın işgal edilen bölgelerinde askerlerin ve askeri araçların varlığı veya bunların hareketi ile ilgili bilgilerin elde edilebileceğini belirtti.

Projenin finansmanı, gerekli görüntüleri takip etmekle ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) talebi üzerinde analiz sonuçlarını gözlem misyonuna sunmakla görevlendirilen Avrupa Birliği’nin Uydu Merkezi üzerinden dağıtılacak.

Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kırım’ın Rusya tarafından işgal etmesinin 3. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaparak bir defa daha Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı işgalini kınamıştı.

Ayrıca 13 Mart tarihinde Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlali dolayısıyla Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kırım temsilcilerine yönelik uygulanan bireysel yaptırımları bir kere daha uzatmıştı.



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