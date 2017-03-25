Üsküp'te Türk Bayrağına saldırı girişimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın park halindeki makam aracındaki Türk bayrağına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevksa ile görüşmek üzere Kültür Bakanlığını ziyaret eden T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın park halindeki makam aracındaki Türk bayrağına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Saldırıyı engellemek isteyen Büyükelçinin özel şoförüne de saldırganlar tarafından fiziki müdahalede bulunulduğu öğrenildi.
Makedonya ile Türkiye’nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, büyükelçiliğin aracındaki Türk bayrağına saldırı girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunan Erkal Kara, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur” dedi.
Makedonya ile Türkiye’nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydetti.
Büyükelçi Kara’nın, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska’yla görüşmesi sırasında saat 16.15 sularında Bakanlık binası önündeki T.C. Büyükelçiliği aracından Türk bayrağı kaldırılmak istendi. Saldırganın polis tarafından göz altına alındığı öğrenildi.
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Üsküp'te Büyükelçinin makam aracındaki Türk Bayrağına saldırı girişiminde bulunuldu
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