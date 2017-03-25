11:21, 25 Mart 2017 Cumartesi

Venezuela BM'den ilaç yardımı istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerden (BM) ilaç yardımı istedi.

Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki düşüşün halkımızda açtığı ekonomik ve sosyal yaraların iyileştirilmesine yardımcı olması için BM'den destek istedim." ifadelerini kullandı.

BM'nin ülkedeki tıbbi ilaçların arzını ve dağıtımını normal hale getirmek için gerekli uzmanlığa sahip olduğunu söyleyen Maduro, talebiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Bu arada Maduro'nun BM'den yardım istediği sıralarda Venezuela ordusunun, Peru'daki selzedelere içinde ilaç da bulunan acil yardım malzemelerini taşıyan iki kargo uçağı göndermesi tepkiye neden oldu.

Muhalefet, ordunun söz konusu yardımı, kıtlıktan ve üç haneli enflasyondan muzdarip Venezuelalılar için yapması gerektiğini belirtti.

BM, Maduro'nun talebine henüz yanıt vermedi.

Görev süresi 2019'da dolacak Maduro, yardımcılığını yaptığı sosyalist lider Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013'te yapılan seçimde iktidara gelmişti.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının da yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor.