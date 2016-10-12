Güncelleme: 11:59, 25 Mart 2017 Cumartesi

Çin’de enerji santralinde patlama: 9 ölü





Çin’de Guangdong eyaletinin başkenti Guangcou'da bulunan inşaat halindeki bir termal enerji santralinde patlama oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin’in güneyindeki enerji santralinde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin başkenti Guangcou'da bulunan inşaat halindeki bir termal enerji santralinde patlama oldu. Dokuz kişinin öldüğü kazada 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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