12:50, 25 Mart 2017 Cumartesi

Akıncı, Johnson ile 'Enosis'i konuştu





KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüşerek müzakereler ve Enosis referandumu hakkında görüş alışverişinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Akıncı, kendisini arayan Johnson ile Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Johnson'a Rum Meclisi’nin aldığı Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararı ile müzakere sürecinin yeniden başlaması için atılmakta olan adımlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi. Akıncı'nın görüşmede Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili hassasiyetlerini ve bundan sonraki süreçle ilgili yaklaşımlarını İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’a aktardığı belirtildi.

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