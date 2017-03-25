12:59, 25 Mart 2017 Cumartesi

Deniz Kuvvetleri "Obangame Express" tatbikatına katıldı





Deniz Kuvvetleri 21-24 Mart'ta Fildişi Sahili bölgesinde ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Batı Afrika sahillerinde gerçekleştirilen Obangame Express-2017 Tatbikatı'na katıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Batı Afrika sahillerinde gerçekleştirilen Obangame Express-2017 Tatbikatı'na katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, katılımcı unsurların, çok uluslu birleşik görev kuvvetinin bir parçası olarak, deniz haydutluğuyla mücadele, denizde denetim, yasa dışı göç ve enerji güvenliği konularında karşılıklı çalışılabilirliğini geliştirmeyi amaçlayan tatbikata Türkiye, 21-24 Mart'ta Fildişi Sahili bölgesinde katıldı. Türkiye'nin yanı sıra tatbikatta ABD, Almanya, Angola, Benin, Brezilya, Fas, Gana, Gabon, Portekiz, Senegal, Sierra Leone, Kamerun, Kongo ve Kanada Deniz Kuvvetleri unsurları da yer aldı. Tatbikata, Fildişi Sahili'nde kurulan Deniz Harekat Merkezi'nde görev yapan bir karargah subayı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC-COE) Mobil Eğitim Timi (3 SAT komandosu) ile iştirak edildi.

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