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Sirte için yeni askeri güç
Sirte için yeni askeri güç

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi, dört ay önce DEAŞ'tan temizlenen Sirte'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yeni bir askeri güç oluşturulmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin Sirte kentinde yeni bir askeri birlik oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi, DEAŞ'ın elinden kurtarılan Sirte'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yeni bir askeri güç kurulmasını kararlaştırdı.

Söz konusu gücün, Sirte'nin kurtarılmasında görev alan El-Bunyanu'l Mersus (Kenetlenmiş Yapı) bünyesinden seçilecek 3 bin askerden meydana geleceği belirtildi.

Oluşturulacak yeni birliğin, kentte terör eylemleriyle mücadele, devlet kurumlarının çalışmalarına güvenli bir şekilde devam etmesini sağlama, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini yerine getireceği ifade edildi.

El-Bunyanu'l Mersus güçlerinin Aralık 2016'da Sirte komutanı olarak atadığı Tuğgeneral Ahmed Ali Ebu Şahme'nin komuta edeceği yeni birliğin 6 ay süreyle görev yapacağı kaydedildi.

DEAŞ'ın saldırı tehdidi nedeniyle Sirte kent merkezi ve banliyölerinde 15 Mart'tan itibaren 20.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

UMH, DEAŞ'ın yaklaşık bir buçuk yıl elinde tuttuğu Sirte kentinin geçen aralık ayında örgütten temizlendiğini duyurmuştu.



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