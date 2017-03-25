13:33, 25 Mart 2017 Cumartesi

Çanakkale’de 49 yabancı uyruklu kişi yakalandı





Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 49 yabancı uyruklu yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gülpınar köyü Kumbağ Limanı'na operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun uyruklu 49 kişi yakalandı. Buradan İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim gönderildi.

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