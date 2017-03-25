Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, "Topluma, ümmete, Müslüman dünyasına hayırlı yeni alimler yetiştirmek hedeflerimizin arasında. Türkiye'nin bugün İslam dünyasında önemli bir rolü var. Türkiye, mazlumlara ev sahipliği yapan, dünyanın her yerinde Müslümanların haklarını savunan bir ülke. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Hükümetine ve halkına teşekkür ederim." dedi.
Bağcılar Belediyesi, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Uluslararası Müslüman Alimler Derneğinin (UMAD) düzenlediği istişare toplantısı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Burada konuşan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, alimlerin bir araya geldiği toplantıda, İslam coğrafyasının yaşadığı önemli sıkıntıların tartışılacağını ve çözüm önerilerinin konuşulacağını belirterek, "İslam ümmetinin kalkınmasında alimlerin rolü üzerinde durmalıyız. Tarih boyunca İslam düşmanları alimleri toplumlarından kopararak saldırılarda bulundular. Bu toplantıda da, Türkiye ve dünyadan gelen alimler bir arada ortak çalışmalar yürütmek için görüşmeler yapacaklar. Toplantının sonunda da ortak görüşlerin yer aldığı sonuç bildirisi yayımlanacak." diye konuştu.
Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, İslam kimliğinin korunmasını ve yıkıcı, şiddet kullanan akımlara karşı durulmasını hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Topluma, ümmete, Müslüman dünyasına hayırlı yeni alimler yetiştirmek hedeflerimizin arasında. Türkiye'nin bugün İslam dünyasında önemli bir rolü var. Türkiye, mazlumlara ev sahipliği yapan, dünyanın her yerinde Müslümanların haklarını savunan bir ülke. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Hükümetine ve halkına teşekkür ederim."
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da, bu toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini belirten Yılmaz, "İkili blokların ortaya çıkmasından sonraki süreçte yaşananlar ve nihayet bu iki kutuplu dünyanın sona ermesinden sonra, İslam dünyasının başına gelenler gerçekten üzüntülü konulara doğru seyrediyor." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, toplantıda bunların konuşulacağını ve İslam dünyası için çözüm önerilerinin sunulacağını belirtti.
Toplantıya, UMAD Başkanı Abdülvahap Ekinci, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin'in yanı sıra Türkiye'den ve dünyadan kanaat önderleri ve alimler katıldı.
Toplantıda, Müslümanların başta siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok alandaki sorunları masaya yatırılıyor.
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Topluma, ümmete, Müslüman dünyasına hayırlı yeni alimler yetiştirmek hedeflerimizin arasında. Türkiye'nin bugün İslam dünyasında önemli bir rolü var" dedi
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